英勇救人丨男子石澳泳灘落水被巨浪捲走　多名救生員合力救人片段曝光

【石澳泳灘／落水／風急浪高／救人／救生員／拯溺】石澳泳灘本周二（1日）發生男子被浪捲走的驚險遇溺事件！適逢國慶假期，加上天氣炎熱，有不少泳客於是無視風急浪高，落水暢泳，期間有一名男泳客突然被湧來的大浪捲走，需要出動多名救生員合力拯救，才能化險為夷。有於現場拍片網民直呼場面非常驚險，因海浪一度有4米高。

最新影片:

時長達4分34秒的網上救人片段中，一開始便可見離岸約20米，有多名男子於海中載浮載沉，而同時岸邊則有多名救生員正拉繩準備救人。期間數度有海浪來襲，直掩海中漂浮人士，場面非常驚險。隨著鏡頭慢慢靠近，發現原來是海中的一班人全是救生員，他們正圍著一名被大浪捲走男子，幾經辛苦，才能成功將他救回岸邊。而獲救的男子事後疑似因為氣力不繼，上岸後一直要由救生員攙扶才能步行。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

而有份拍片兼於現場目睹情況的網民，事後亦留言指當時情況非常危險，因海浪一度有4米高，故對有份救人的救生員感到十分敬佩:

超大浪，救生員不斷勸人唔好落水，但啲人都少理，結果真係有人比浪捲咗出去，多得救生員合力救返上岸，真的辛苦晒。

同場加映：6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5