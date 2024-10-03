網絡騙案與防範丨明道小學網絡騙案與防範講座　辨識常見詐騙手法讓學生遠離受騙危機

▲ 《香港經濟日報》TOPick日前到港澳信義會明道小學為四至六年級學生舉辦網絡騙案與防範講座，與學生們探討網絡騙案的各種面貌，並與學生分享預防措施。

網絡已成現今世代的人們不可或缺的東西，然而，網絡世界越方便，網絡詐騙越唱猖狂。《香港經濟日報》TOPick日前為港澳信義會明道小學舉辦網絡騙案與防範講座，為高小學生分享一些常見的網絡詐騙手法，如何保護個人私隱資訊安全，遠離受騙危機，讓同學們可以在這個數碼時代更安全地上網，建立健康數碼生活習慣。

最新影片推介

在21世紀，網絡已經深入我們的日常生活，然而網絡世界也潛藏著許多風險和犯罪陷阱，據香港警務署資料顯示，香港詐騙案單是去年按年增逾四成至近4萬宗，佔整體罪案約四成。《香港經濟日報》TOPick日前到港澳信義會明道小學為四至六年級學生舉辦網絡騙案與防範講座，並邀請資訊科技公司市場行銷顧問黃尉蓉小姐作講者，與學生們探討網絡騙案的各種面貌，並與學生分享預防措施。

開始時講者先問同學對網絡詐騙種類時，不少同學踴躍舉手，在在顯示同學們對網絡安全的關心。講者將一些常見的網絡詐騙手法與同學分享，包括釣魚式網站、假冒身份等，並舉例詳細說明當中行騙手法，例如在電話騙案中，騙徒會冒充內地政府部門、企業、電訊公司職員，誘騙受害人個人資料、銀行帳戶、要求交保證金等。

▼ 點擊圖片放大

▲ 講者在講座開始前先問同學對網絡詐騙種類時，不少同學踴躍舉手。

她亦向同學介紹詐騙集團常用的工具，諸如貓池(ModemPool)，是一種用於重新將傳統類比電信信號轉換為網絡信號，並做資料交換和連接的網絡通信設備。此外，貓池還具有批量電話、群發短信、遠程控制、卡機分離等功能，不同型號的貓池設備可配上8個、16個甚至更多的SIM卡，可以批量自動收取手機驗證碼，方便政府單位和公司的一種設備。

然而，貓池落到詐騙集團手上，卻變成詐騙集團的「工業革命」。他們利用貓池送出大量附有可疑連結的釣魚簡訊，藉以騙取個人信用卡資料等。這讓同學們充分了解這些手法的本質和特點，更可幫助他們日後在網絡上提高警覺，遠離受騙的危險。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

講者亦就近期新興的行騙手法加以解說，她指出，近來不少市民收到陌生號碼的Whats App視像來電，若一旦接聽，就有機會被騙徒盜取樣貌及聲音等生物特徵，詐騙集團就以這種「人工智能深偽技術」(AI Deepfake)的換臉方法行騙，當成功盜取到生物特徵如樣兒、聲音等，便可利用「深偽技術」進行合成並修改影片，最後更有機會假冒受害人與其親友視像通話，假冒求助，要求匯款以騙取金錢，或將受害人移花接木成為色情片、罪行片段主角，繼而勒索。

除此以外，講者亦跟同學們介紹各種保護個人資訊安全的實用技巧，如多重認證的重要性，以及如何識別可疑網頁和電郵，避免點擊可疑連結或下載附件。她提醒同學，在網絡世界要謹慎管理個人照片，使用公共Wi-Fi時要小心，時刻保持警惕。

講者更利用生動有趣的案例分享和實用建議，提升學童的網絡安全意識，藉以幫助同學們在數位時代更安全地上網，建立健康數碼生活習慣！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】