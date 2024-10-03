東張西望丨劉生為太太濟州汗蒸幕拍照辯護「成功呃嬲」　反指控：導遊未有提醒

▲ 港婦到韓國濟州旅遊在汗蒸幕影相惹禍成熱話。

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】TVB《東張西望》日前報道港婦劉太（化名）於今年7月與朋友隨旅行團到韓國濟州旅遊，可是劉太到汗蒸幕卻打卡影了3張相，懷疑拍到多名女子裸體，當場被捕惹官非，被禁止離境的她滯留在濟州到今未能回港。

事件經報道後引起討論，劉太在旅行社安排下住在近唐人街的酒店，《東張西望》亦派出「東張女神」梁菁琳赴濟州採訪劉太。在日前《東張西望》內，劉太詳細交講所影3張照片内容。

東張西望丨港婦濟州汗蒸幕影相惹禍滯留 當地律師講解劉太未能離境原因

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東張西望丨劉太描述所拍內容

因手機早被沒收，劉太在節目內用畫畫輔助解說，描述指：「一張係泡泡池、一張就拍咗一個女人捧住塊面，一張就淨係影個池，一個人都冇嘅。」她形容第一張泡泡池，沒留意後面有數個沒穿衣服的人，不小心將她們拍進畫面。待她要離開澡堂去喝水時，便被一位韓國女士叫住，並與工作人員要求劉太拿相機（手機）出來對峙。

劉太表示對方看完手機內照片後，她已將照片刪除，而對方回到泡泡池繼續泡澡。但當劉太要離開時，被該名女士度阻攔及被拿走手機。對方報警，劉太多次道歉也無效。該女士向警員指劉太拍了她一張捧面的照片，待警員查看後，劉太等待兩小時便被送往警署。

▲ 劉太接受《東張西望》訪問時一度激動落淚。

東張西望丨怕受騙拒賠款

劉太的領隊向警員表示希望賠款了事，但警員指已有人報警立了案。劉太她在警署逗留2日，劉太在警署最後一天已面見檢察官，對方表示她要留在濟州候審。

她之後向中國駐濟州總領事館求助，領事館介紹她認識一個名為華人之家的組織。她表示有一名被拍者看到照片後，稱受刺激有情緒病。與3位涉事人協商後，每人要求1千萬圜，即總共3千萬圜（約17萬港幣），後來減至約9萬港幣。但因為劉太丈夫擔心太太受騙，故最後沒有繳款。

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東張西望丨同行朋友感自責

《東張西望》節目組繼續訪問當日與劉太同行的朋友梁小姐，她指現在十分後悔沒及早提醒對方，並指導遊在事件發生後有盡力幫忙協調。

至於在香港的劉生表示無論審判結果如何自己也會接受，只盼當地盡快處理案件，讓太太早日回港。而香港入境處在接獲當事人求助後，已積極跟進事件。

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東張西望丨劉生辯解焫㷫網民

不過劉生為在節目為劉太辯護理由「焫㷫」不少網民，比如劉指導遊沒有提醒，同時指太太是無知，但當中關於文化差異，稱：「不是錯誤，是失誤。現在能不能回港也成問題，她喜歡旅遊拍照，她不是平時就拍這些淫褻的照片或者拍人家洗澡，以前我們去內地浸溫泉，浸完溫泉後，常常在溫泉拍照，她可能習慣了，當作溫泉，文化不同，所以拍照就失誤出事了。」

可是他的辯解引網民批評，比如網民在「東張+」YouTube頻道留言說：「唔影得人哋裸照要人提？常識嚟喎。你平時會唔會去更衣室？影人裸照？」、「去到今集都仲係唔知錯，仲要賴唔同文化笑鬼死…..」等，網民幾乎全用「唔抵幫」去形容此事，但也有部份網民表示儘管如此，都希望有關當局可以盡快解決事件。

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