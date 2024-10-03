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泰國校巴︱校巴大火23師生亡罹難女老師遺體緊抱學生　師生靈柩運抵鄉逃跑司機自首

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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泰國校巴大火23師生亡，罹難女老師遺體緊抱學生。

【泰國校巴/校巴大火/校巴火災/泰國】泰國於10月1日發生一宗校車火燒車意外，最新消息造成23名師生死亡，今日(3日)凌晨師生遺體送返家鄉預備舉行喪禮。初步調查顯示，校巴安裝的天然氣燃料槽較批准的多近一倍。事後警方與消防發現一名女老師斯里蓬（Kanokwan Sriphong）的屍體，她的懷中緊緊抱着一名學生，而意外發生後逃跑的司機終於自首。

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海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

據泰國媒體報道，這宗悲劇發生在10月1日中午12點左右，一輛載着44名學生和老師外出郊遊的校車發生火災，學生年齡介乎3至14歲之間，他們已參觀完大城府歷史公園，準備前往暖武里府的另一個目的地，卻不料發生意外。

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泰國校巴︱逃跑司機辯稱有救火

據報道指，校車因為爆胎導致失控撞上路障，碰撞產生的火花引發了大火，吞噬了車輛。倖存者中的傷者傷勢嚴重。其中一名女學生的臉部，包括眼睛、嘴巴，以及右臂都被燒傷，未來恐怕將有失明的可能。當緊急救援人員到達時，48歲的校車司機恰普哈（Saman Chanphut）在火燒車後逃離現場；不過事後有人分享了現場的影片，可以看到恰普哈手持滅火器試圖撲滅大火，而一名倖存的老師也為他辯護，稱恰普哈在逃走之前曾努力拯救車上的人。

泰國校巴︱司機輿論壓力下自首

而司機最終在輿論壓力下自首，被控告魯莽駕駛導致他人死亡、未有協助救人及匯報事故等多項罪名。初步調查顯示，他並無超速。警方發現起火校巴裝有11個天然氣燃料槽，較批准的多了五個。

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泰國校巴︱師生靈柩陸續送抵佛寺

師生的靈柩今日凌晨陸續送抵北部烏泰他尼府的佛寺，預備舉行喪禮。當地傳媒報道，不幸罹難的包括24歲教師斯里蓬。救援人員發現她抱緊學生，直到生命最後一刻仍保護對方，令眾人為之感動，她出事前六天才收到畢業證書。

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