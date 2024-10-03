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Longchamp｜呂爵安巧遇劍擊室友蔡俊彥　秋季推可機洗皮褸+和式尼龍外套

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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Edan和昔日大學宿舍roomate蔡俊彥（香港劍擊代表）在Longchamp發布會上碰頭。（圖片品牌提供）

正所謂不進則退，經濟不景氣，無論時裝品牌的市場定位如何，在今天大部分品牌都面臨壓力，未來的應對是要不變應萬變？還是創新帶來商機？似乎法國品牌Lonchamp選擇了後者，在秋季系列為女士們帶來了很大驚喜。

一提起創立於1948年的Lonchamp，你會想起甚麼？筆者可以好肯定一定是靈感源自摺紙文化，應用俄羅斯皮革翻蓋和尼龍袋身的Le Pliage手袋，風行多年，仍然熱賣，但對於品牌的藝術總監Sophie Delafontaine來說，今個秋季由服裝到手袋都踏出一大步，再不局限停留於Le Pliage手袋上。

Edan出席Longchamp秋冬發布會。（圖片品牌提供）

當中入秋的服裝重點兵分兩路，分別是日式剪裁的Kimono和服外套，雖然日式元素在時裝上屢見不鮮，但該和服外套有趣之處，在於面料應用了品牌標誌性的Le Pliage系列手袋的再生帆布面料縫製，因此，它和手袋一樣易於摺疊，同時不易起皺，作出入冷氣間或旅行時就最好不過。

至於另一個突破性的設計落在彈性皮革服裝身上，該皮革的柔軟程度媲美不少高級品牌裏的成衣出品，最重要的是這些以彈性皮革服裝竟然可以放入洗衣機內清洗，令處理皮革這回事變得前所未有的輕鬆，亦可見科技改善人類生活，每季處理皮革服再不是一件傷腦筋的問題。

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產品查詢：2736 7838

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