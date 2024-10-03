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九龍真光中學丨古天樂首到女校解開多年謎團　即場討論「單性別學校是否比男女校更好」

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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古天樂率領演藝人到到九龍真光中學舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第二站。

【古天樂 / 演藝人協會 / 九龍真光】為關注學童心理健康，香港演藝人協會會長古天樂發起School Tour行動，繼早前第一站到訪古天樂母校迦密中學後，昨日（10月2日）他再率領一眾演協理事：副會長余安安、秘書長張繼聰、司庫周家怡、理事岑珈其、游學修、J.Arie到九龍真光中學舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第二站。

期間，古天樂笑言自己首次踏足女校：「之前諗究竟呢度有冇男廁？」又大爆岑珈其、游學修到訪女校感怕醜。

由古天樂領軍的《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，第二站到訪女校-九龍真光中學，除眾演協理事成員，今次還有周國賢、吳林峰、林千渟、李玗蓁擔任表演嘉賓，鄭文、黃芳雯則是活動司儀，陣容鼎盛。

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古天樂領軍的《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，第二站到訪女校-九龍真光中學。

演藝人協會School Tour丨古天樂呼籲勿轉牛角尖

古天樂與一眾嘉賓甫出場時，全校師生熱烈歡呼，氣氛熾熱，據司儀透露，自《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第一站舉行後，獲不少學校邀請演協到訪，可見School Tour行動十分成功。

他繼續向在座每位同學作呼籲：「知道讀書有一定壓力，不過最重要都係嗰三樣嘢，第一讀書唔係求分數，第二千祈唔好比較，第三唔好轉牛角尖，遇到問題要同人分享。」

古天樂提醒同學，如果遇到問題要與人分享。

演藝人協會School Tour丨「口試王」引爆笑話

提到今次在女校舉行活動，古天樂即笑言：「好想藉此見識女校係咩情況，嚟之前我諗究竟呢度有冇男廁？有男教師，係有男廁。」古天樂又續說岑珈其、游學修對於到訪女訪感怕醜，逗得全場學生鼓掌哄笑。

活動中，以岑珈其、游學修主持的「口試王」環節最為惹笑，今次議題是「單性別學校是否比男女校更好」，二人更落場跟老師及同學們辯論，引爆連場笑話。

期間，張繼聰笑指對議題感質疑，說：「雖然我讀男女校，但我覺得自己似讀女校，因為我從來冇望過男仔，我同我老婆都係喺中學認識，如果我哋讀單性別學校，我啲仔女冇機會出世。」而古天樂被問到支持男女校定單性別學校？他謂：「嗰時放學成日都走去女校𥄫女，女校嗰度有個明星，所以好好奇，自己比較鍾意男女校。」

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演藝人協會School Tour丨林千渟重返母校

此外，每位到場嘉賓都有跟同學們分享減壓心得，席間余安安、周家怡、J.Arie、林千渟、黃芳雯不約而同曾就讀女校，其中林千渟、黃芳雯更是就讀九龍真光中學。

林千渟表示：「都有3、4年冇返過嚟母校，今次返嚟勾起好多回憶；其實每個人對處理壓力都不同，最重要係嘗試踏出第一步，做乜都可以，以前我鍾意喺廁所沖涼時唱歌，亦會搵身邊信任朋友去傾。」

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演藝人協會School Tour丨周國賢食蕉紓壓

至於周家怡跟周國賢合唱歌曲《模稜兩可》，首次唱現場的周家怡表示十分緊張：「近排覺得潛意識好重要，當有壓力時，就不斷話『我好好呀、我好好呀』，而家我就不斷同自己講『我係歌手、我係歌手、我歌手』。」

身旁周國賢亦笑言受周家怡的緊張所感染，所以出台前，他吃了香蕉紓壓。

周國賢與周家怡。

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