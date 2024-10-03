日式漢堡扒｜肉肉大米插旗香港首店開張　曾稱比對家「更有競爭力」惹抨擊

▲ 肉肉大米插旗香港，首店在沙田新城市廣場開張。

再多一間日本漢堡扒過江龍在香港插旗！投資推廣署宣布，由日本連鎖餐廳經營商「物語公司」在港開設的首間日式漢堡排專門店「肉肉大米」今日（3日）正式開幕，作為該公司於亞洲地區拓展海外業務計劃的一部分。惟餐廳開幕前，已掀起與競爭對手之間的一輪舌戰。

新店位於沙田新城市廣場，設有約40個吧台座位和開放式廚房。投資推廣署助理署長蔣學禮博士恭賀「肉肉大米」落戶香港，並指新店開幕可為香港顧客帶來更多日式漢堡排美食選擇。

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日式漢堡扒｜擁超過700間餐廳

「物語公司」高級執行總監堀誠表示，該店「堅持使用由九州黑毛和牛與美國牛肉混合製成的漢堡扒」，以及日本東北「虹煌米」。店內提供新鮮現製的和牛漢堡排，可放在鐵板上加熱或放於米飯上和鮮蛋王一併享用，讓食客感受「經典日式美食體驗」。

「物語公司」於1949年創立，在日本和海外擁有超過700間餐廳，經營燒肉、拉麵、大阪燒、壽司和日式火鍋等15個品牌，並自2022年11月起在中國內地開設了16間「肉肉大米」分店。

堀誠指，香港鄰近內地，亦是國際城市，有助公司在亞洲地區提升品牌形象：「香港人喜歡日本食物和文化，亦以肉類和米飯為主食，現時日式漢堡排在亞洲地區風潮盛行，我們想藉香港開拓商機，繼續擴展海外業務。」

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日式漢堡扒｜黃傑龍發文回應

事實上，早於今年5月，被譽為東京第一漢堡扒的「挽肉と米」已率先插旗，進駐中環ifc開設本港首間分店。而「肉肉大米」負責人在近日開幕禮上曾高調表示，其出品較「挽肉と米」有競爭力，引來「挽肉と米」品牌代理、敘福樓集團主席黃傑龍開腔回應。

黃傑龍昨日在社交平台Facebook發文，指做生意的基本商業禮儀是「各有各做，互相欣賞」，一般不會直接開名與其他品牌作比較，批評競爭對手日前公開提及其公司是「不太有商務禮儀」、「以日本文化來說似乎頗為失禮」。他強調，其出品的漢堡扒是「真正炭燒」，對方是「落油平板煎」，兩者效果「完全唔同冇得比較，大家各自各精彩」，並在帖文祝願對方開張大吉。

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