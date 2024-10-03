  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣檢測｜法國名牌茶具鉛超標5倍　美國伍斯特醬汁含致癌農藥1332公斤貨需銷毀

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

法國名牌茶具鉛超標5倍，美國伍斯特醬汁含致癌農藥，1332公斤貨需銷毀。

【台灣檢測／茶具／醬汁／重金屬／鉛中毒／農藥／致癌物／環氧乙烷】台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（10月1日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中包括一批法國知名精品品牌「ROGER VIVIER」進口的「茶壺套組」，被檢出重金屬鉛超標5倍；另外，國際老牌「LEA & PERRINS」有兩批自美國進口的「伍斯特醬汁」被檢出台灣禁用的致癌農藥。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

台灣檢測｜法國名牌茶具檢出鉛超標5倍

台灣食藥署公布最新邊境查驗14項不合格名單，包括越南的綠蘆荀、日本的水蜜桃、韓國的鮮哈蜜瓜、中國的紅花椒等，分別被檢出有農藥殘留不合格。

其中香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司從中國進口的「茶壺套組（Mid Autumn Tea Pot Set）」檢出重金屬鉛29ppm，品牌是知名的法國頂級知名品牌「ROGER VIVIER」。

食藥署副署長林金富表示，根據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯的器具、容器-深2.5 cm以上，且容量1.1 L以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下，但上述產品已經超標，總共22組、88公斤（約194磅）依規定必須全數退運或銷毀，未來食藥署也會針對該進口商從一般抽批調整為加強抽批。

更多相關報道：【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險

台灣檢測｜美國老牌調味醬檢出致癌農藥

另外，欣臨企業股份有限公司自美國進口的二批「伍斯特醬汁」，品牌名為「LEA&PERRINS」，分別被檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg、0.6mg/kg，總重1,332公斤（約2,936磅）需全數退運或銷毀。

據食藥署統計，今年3月22日至9月23日期間，美國進口報驗的調味醬共334批，不合格者有15批，不合格率達4.5%，違規情形包括檢出殘留環氧乙烷、二氧化硫等超標。

林金富表示，食藥署已從8月12日起，針對美國進口的調味醬全面採取最嚴格的100%逐批查驗，將持續至明年2月11日。

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：農藥攝過量恐傷肝腎

根據本港食安中心資料，過量攝入農藥殘餘，可能對健康帶來急性及／或慢性的不良影響。急性中毒的病徵包括嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺等。嚴重者更會呼吸困難、視力模糊和抽筋等。有資料顯示長期攝入過量除害劑殘餘對動物的神經系統或其他器官（例如肝和腎等）造成損害，以及影響其胎兒發育。

重金屬長期攝入

食安中心亦指鉛、砷、鎘和汞（水銀）毒性較強，故須特別留意這四種金屬在食物中的情況，尤其是長期（慢性）攝入問題，因為它們可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組，有機會引起急性中毒。

更多相關報道：消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌

同場加映：24款5星名單

消委會最新一期檢測了30款陶瓷碗杯（15款陶瓷杯及15款陶瓷碗），大部分表現良好；惟30款樣本價格差異大，其中發現有要價$310的貴價名牌杯，竟不及$10的國產杯，顯示陶瓷餐具品質未必是越貴越好！

即睇24款5星名單：

5星陶瓷杯

點擊圖片放大
+11
+10

5星陶瓷碗

點擊圖片放大
+13
+12

消委會貼士：避免餐具中攝入重金屬

消委會建議，消費者可參考內地國家質檢總局和美國加州公共衞生部的建議，應盡量避免選購內腔和以緣等食物接觸面有鮮艷顏色（如橙色、紅色或黃色）或裝飾圖案，以及裝飾在釉面上（裝飾粗糙或凸起）的產品。

另外，消費者請勿使用古董陶瓷器皿、裝飾用陶瓷或非食品用途的陶瓷器皿作為餐具。在初次使用任何陶瓷餐具前，可參考內地國家質檢總局建議，嘗試用食用醋浸泡餐具數小時。若發現醋的顏色有明顯變化，代表該等產品的鉛或鎘釋出風險一般較高，應考慮停用。

清潔方面，消費者不要用鋼絲刷或百潔布等清潔陶瓷餐具，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許溫和洗潔精輕輕刷洗；若發現釉面有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，這代表餐具可能會釋出較多鉛或其他有害物質，消費者亦應停用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

台灣檢測丨美國車厘子及泰國榴槤驗出農藥超標 專家 : 長期攝入恐傷肝腎
13:43 2024/05/24
台灣檢測丨美國車厘子及泰國榴槤驗出農藥超標 專家 : 長期攝入恐傷肝腎
食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】
13:33 2024/03/07
食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　13款不含色素0添加豉油
15:51 2023/03/17
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　13款不含色素0添加豉油

你可能感興趣

台灣檢測丨美國車厘子及泰國榴槤驗出農藥超標 專家 : 長期攝入恐傷肝腎
13:43 2024/05/24
台灣檢測丨美國車厘子及泰國榴槤驗出農藥超標 專家 : 長期攝入恐傷肝腎
食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】
13:33 2024/03/07
食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　13款不含色素0添加豉油
15:51 2023/03/17
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　13款不含色素0添加豉油
健康問題 食用安全 網絡熱話 重金屬 農藥

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚