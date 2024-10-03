台灣檢測｜法國名牌茶具鉛超標5倍　美國伍斯特醬汁含致癌農藥1332公斤貨需銷毀

▲ 法國名牌茶具鉛超標5倍，美國伍斯特醬汁含致癌農藥，1332公斤貨需銷毀。

【台灣檢測／茶具／醬汁／重金屬／鉛中毒／農藥／致癌物／環氧乙烷】台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（10月1日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中包括一批法國知名精品品牌「ROGER VIVIER」進口的「茶壺套組」，被檢出重金屬鉛超標5倍；另外，國際老牌「LEA & PERRINS」有兩批自美國進口的「伍斯特醬汁」被檢出台灣禁用的致癌農藥。

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台灣檢測｜法國名牌茶具檢出鉛超標5倍

台灣食藥署公布最新邊境查驗14項不合格名單，包括越南的綠蘆荀、日本的水蜜桃、韓國的鮮哈蜜瓜、中國的紅花椒等，分別被檢出有農藥殘留不合格。

其中香港商迪生亞洲貿易有限公司台灣分公司從中國進口的「茶壺套組（Mid Autumn Tea Pot Set）」檢出重金屬鉛29ppm，品牌是知名的法國頂級知名品牌「ROGER VIVIER」。

食藥署副署長林金富表示，根據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯的器具、容器-深2.5 cm以上，且容量1.1 L以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下，但上述產品已經超標，總共22組、88公斤（約194磅）依規定必須全數退運或銷毀，未來食藥署也會針對該進口商從一般抽批調整為加強抽批。

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台灣檢測｜美國老牌調味醬檢出致癌農藥

另外，欣臨企業股份有限公司自美國進口的二批「伍斯特醬汁」，品牌名為「LEA&PERRINS」，分別被檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg、0.6mg/kg，總重1,332公斤（約2,936磅）需全數退運或銷毀。

據食藥署統計，今年3月22日至9月23日期間，美國進口報驗的調味醬共334批，不合格者有15批，不合格率達4.5%，違規情形包括檢出殘留環氧乙烷、二氧化硫等超標。

林金富表示，食藥署已從8月12日起，針對美國進口的調味醬全面採取最嚴格的100%逐批查驗，將持續至明年2月11日。

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同場加映：農藥攝過量恐傷肝腎

根據本港食安中心資料，過量攝入農藥殘餘，可能對健康帶來急性及／或慢性的不良影響。急性中毒的病徵包括嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺等。嚴重者更會呼吸困難、視力模糊和抽筋等。有資料顯示長期攝入過量除害劑殘餘對動物的神經系統或其他器官（例如肝和腎等）造成損害，以及影響其胎兒發育。

重金屬長期攝入

食安中心亦指鉛、砷、鎘和汞（水銀）毒性較強，故須特別留意這四種金屬在食物中的情況，尤其是長期（慢性）攝入問題，因為它們可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組，有機會引起急性中毒。

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同場加映：24款5星名單

消委會最新一期檢測了30款陶瓷碗杯（15款陶瓷杯及15款陶瓷碗），大部分表現良好；惟30款樣本價格差異大，其中發現有要價$310的貴價名牌杯，竟不及$10的國產杯，顯示陶瓷餐具品質未必是越貴越好！

即睇24款5星名單：

5星陶瓷杯

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5星陶瓷碗

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消委會貼士：避免餐具中攝入重金屬

消委會建議，消費者可參考內地國家質檢總局和美國加州公共衞生部的建議，應盡量避免選購內腔和以緣等食物接觸面有鮮艷顏色（如橙色、紅色或黃色）或裝飾圖案，以及裝飾在釉面上（裝飾粗糙或凸起）的產品。

另外，消費者請勿使用古董陶瓷器皿、裝飾用陶瓷或非食品用途的陶瓷器皿作為餐具。在初次使用任何陶瓷餐具前，可參考內地國家質檢總局建議，嘗試用食用醋浸泡餐具數小時。若發現醋的顏色有明顯變化，代表該等產品的鉛或鎘釋出風險一般較高，應考慮停用。

清潔方面，消費者不要用鋼絲刷或百潔布等清潔陶瓷餐具，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許溫和洗潔精輕輕刷洗；若發現釉面有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，這代表餐具可能會釋出較多鉛或其他有害物質，消費者亦應停用。

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