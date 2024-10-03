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親子自助餐｜柏寧酒店自助餐優惠低至$10/位　包2隻大閘蟹任食蟹粉花膠羹/龍蝦/生蠔

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

柏寧酒店自助餐優惠低至$10/位，包2隻大閘蟹，任食蟹粉花膠羹、龍蝦、生蠔等菜式。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/柏寧酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】自助餐是一家大細聚會的好選擇。Klook推出限時優惠，香港柏寧酒店自助餐低至$10/位，即可品嚐全新「十月邂逅」大閘蟹自助餐，任食蟹粉燴魚肚、大閘蟹粉花膠羹、蟹粉海皇稻庭烏冬，更包括兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，今日（3日）晚上9時開搶，另設買二送一優惠，人均$581起，即睇詳情！

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自助餐優惠｜柏寧酒店自助餐$10/位

香港柏寧酒店10月11日起推出「十月邂逅」大閘蟹自助餐，包括兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，食客可無限品嘗多種煮法的大閘蟹美宴，必食之選有蟹粉燴魚肚、大閘蟹粉花膠羹、蟹粉海皇稻庭烏冬等，還有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式。

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自助餐優惠｜柏寧酒店自助餐優惠詳情

開售日期：2024年10月3日 9PM起至售完即止
適用日期：2024年10月4日至31日
用餐時間：18:30 - 21:30
地址：香港銅鑼灣告士打道310號

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優惠價：低至$10（原價$878）
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