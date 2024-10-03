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幼稚園招生︱新加坡卓薈國際幼稚園重全人發展　創校已提供劍擊課程

升學教育

撰文： 莫非

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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新加坡卓薈國際幼稚園，由6年前創校開始就為校內小朋友提供劍擊課程。

香港劍擊隊較早前在巴黎奧運兩度摘金，30歲的江旻憓先聲奪人，在女子重劍（Épée）個人賽奪冠，27歲的張家朗又衛冕男子花劍（Foil）金牌，喜事連連，令這項運動都在本地掀起新一輪熱潮。

位於九龍塘界限街的新加坡卓薈國際幼稚園，由6年前創校開始就為校內小朋友提供劍擊課程。

何緩欣副校長表示，「我們著重全人發展，6年前本地仍未興起劍擊運動，但因為學校除想增進學生的學術表現外，亦希望能培育小朋友的思考能力、表達能力、情緒控制及體能發展等。」而劍擊正是一項很好的運動，可以培育孩子的多方面才能。

增進學生的學術表現外，亦希望能培育小朋友的思考能力

課程內容方面可分為兩大部分，「劍擊專項」會教授劍擊實戰姿勢、步法移動、持劍技巧，「體格及協調」則有單腳平衡、彈跳、手眼協調和反應等，當學生掌握了一定程度，會被安排參加劍會的比賽，與不同學生對戰，吸收經驗之餘，更可拓闊眼界。

新加坡卓薈國際幼稚園的課程，主要建基於新加坡聯繫學校Chatsworth International School (Singapore) 的教學大綱，並配合本地教學需要，讓小朋友未來升學時既可銜接本地課程，亦可以於海外升學。

課程內容方面可分為兩大部分

現時幼兒班、低班及高班均採用1:8的師生比例，讓老師可悉心照顧小朋友的需要，課堂有7成是用英語，另外3成以普通話和廣東話授課，加入廣東話的原因，何副校長稱，一來廣東話是香港人的母語，二來如果學生將來升學，亦能容易融入本地小學。

課程編排有別於傳統，學校會採用專題研習教學法，並引入言語治療師為幼稚園學生進行常規篩查，學校每個月都會安排多元化的活動，包括跟新加坡Chatsworth幼稚園的學習夥伴進行視像會議，加強國際體驗，此外又會參觀博物館、益力多工廠、動植物公園等。

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