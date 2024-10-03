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星二代｜凍齡黎姿53歲生日帶全家賞煙花　14歲女兒身形高䠷直迫媽媽

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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53歲凍齡黎姿生日發文感謝父母無私的愛，可見女兒身形高䠷直迫媽媽。

【黎姿/馬黎珈而/黎姿女兒/國慶日/星二代】黎姿（現名馬黎珈而）於10月1日迎來53歲生日，她在社交平台分享了一家人在普天同慶日子聚餐，還特別發文感謝父母無私的愛與關懷，並感恩身邊有家人和朋友的支持，讓她在生活旅程中倍感溫暖︰「希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日。」

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今年10月1日，黎姿選擇了一個簡單而溫馨的慶祝方式，與家人共度生日，享受國慶煙花的璀璨。她提到雖然過去的生日經常是熱鬧派對，但如今的平淡生活同樣讓她感到幸福，曾掦言快樂來源不在於外在物質，而是內心的知足與充實。

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她發文感謝父母在這個特別的日子讓她來到這個世界，任何時刻都給予她無限的愛和關懷。她亦感恩在人生旅程中，有摯愛的家人和朋友們的支持與陪伴，「一起走過了很多艱難和美好的時光，讓我倍感溫暖今年的生日很開心，可以與大家共賞煙花在這個普天同慶的日子，希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日！」

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黎姿一家｜女兒繼承母親優良基因

相片可見一家人吃過晚飯後，便到大露台欣賞國慶煙花。黎姿當日一襲低胸露背的粉紅色珠片裙示人，沒有過多花巧的配飾，只盤起髮髻相當優雅脫俗，而且逆齡肌膚讓一眾網民直呼簡直是不老的神话。此外，3位女兒無疑成為了網民另一熱議的話題。

黎姿一向很保護女兒的容貌，即使全家福亦會以Emoji遮擋她們的面容；而今次亦不例外，黎姿攬著3女兒只拍美背，但從她們身形輪廓來看，似乎都完美繼承了母親的優良基因。尤其是她的大女兒，年僅14歲卻已經長得相當高䠷，與黎姿站在一起時幾乎不分上下，讓人驚嘆於她的快速成長。

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雖然黎姿從沒有公開女兒的俏臉，但在社交平台亦有分享女兒們的日常生活，她不僅注重女兒們的學業，還鼓勵她們發展自己的興趣，這樣正向的教育方式獲網民高度評價，認為黎姿不僅是位優秀的演員，更是一位稱職的母親。

黎姿一家｜名媛閨密提前慶生

黎姿早前亦感謝了同事們為她準備的生日驚喜，以及朋友和粉絲們的祝福。她認為，擁有家人的愛、健康的身體和摯友的陪伴，才是人生中最完美的事。生日前獲得幾位百億名媛閨密為她提早慶祝，並在社交平台分享合照並寫下︰「Feeling so loved celebrating my birthday with amazing friends」，感謝幾位閨密為她慶祝生日。

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