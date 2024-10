星二代｜凍齡黎姿53歲生日帶全家賞煙花　14歲女兒身形高䠷直迫媽媽

▲ 53歲凍齡黎姿生日發文感謝父母無私的愛,可見女兒身形高䠷直迫媽媽。

【黎姿/馬黎珈而/黎姿女兒/國慶日/星二代】黎姿(現名馬黎珈而)於10月1日迎來53歲生日,她在社交平台分享了一家人在普天同慶日子聚餐,還特別發文感謝父母無私的愛與關懷,並感恩身邊有家人和朋友的支持,讓她在生活旅程中倍感溫暖︰「希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日。」

最新影片推介︰

黎姿一家|孝順女黎姿與家人慶生

今年10月1日,黎姿選擇了一個簡單而溫馨的慶祝方式,與家人共度生日,享受國慶煙花的璀璨。她提到雖然過去的生日經常是熱鬧派對,但如今的平淡生活同樣讓她感到幸福,曾掦言快樂來源不在於外在物質,而是內心的知足與充實。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

她發文感謝父母在這個特別的日子讓她來到這個世界,任何時刻都給予她無限的愛和關懷。她亦感恩在人生旅程中,有摯愛的家人和朋友們的支持與陪伴,「一起走過了很多艱難和美好的時光,讓我倍感溫暖今年的生日很開心,可以與大家共賞煙花在這個普天同慶的日子,希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日!」

星二代︱李元元開學1個月獲選為班長 學校辦家長觀課日母驚喜到校陪食飯盒

黎姿一家|女兒繼承母親優良基因

相片可見一家人吃過晚飯後,便到大露台欣賞國慶煙花。黎姿當日一襲低胸露背的粉紅色珠片裙示人,沒有過多花巧的配飾,只盤起髮髻相當優雅脫俗,而且逆齡肌膚讓一眾網民直呼簡直是不老的神话。此外,3位女兒無疑成為了網民另一熱議的話題。

黎姿一向很保護女兒的容貌,即使全家福亦會以Emoji遮擋她們的面容;而今次亦不例外,黎姿攬著3女兒只拍美背,但從她們身形輪廓來看,似乎都完美繼承了母親的優良基因。尤其是她的大女兒,年僅14歲卻已經長得相當高䠷,與黎姿站在一起時幾乎不分上下,讓人驚嘆於她的快速成長。

星二代|張繼聰拍片曬7歲女孝順做家務 曝光4千呎豪宅擁無敵海景+私人泳池+花園

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

雖然黎姿從沒有公開女兒的俏臉,但在社交平台亦有分享女兒們的日常生活,她不僅注重女兒們的學業,還鼓勵她們發展自己的興趣,這樣正向的教育方式獲網民高度評價,認為黎姿不僅是位優秀的演員,更是一位稱職的母親。

黎姿一家|名媛閨密提前慶生

黎姿早前亦感謝了同事們為她準備的生日驚喜,以及朋友和粉絲們的祝福。她認為,擁有家人的愛、健康的身體和摯友的陪伴,才是人生中最完美的事。生日前獲得幾位百億名媛閨密為她提早慶祝,並在社交平台分享合照並寫下︰「Feeling so loved celebrating my birthday with amazing friends」,感謝幾位閨密為她慶祝生日。

更多黎姿一家的報道,即睇:

孝順女︱黎姿推輪椅爸爸深圳慶父親節人氣商場打卡 父曾患腦膜炎失聰只餘2至3成聽力

媽媽保養丨30出頭港媽產後容貌變殘 出街被叫「阿嬸」嬲到震【附星媽保養大法】

【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目 黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】