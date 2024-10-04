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減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【減肥／疝氣／肌肉／型男／肥胖／飲食／運動】健康是最好的整容方法！日本一名男子自高中畢業後便沒有再運動，直到30歲後患上疝氣後，才開始進行健身運動。多年過去，事主再於今年4月再展開一連串減肥計劃，5個月內成功由變身爆肌型男，外表亦判若兩人，效果堪比整容，直言：「節食就是一種整形手術！」，他又分享了自己的飲食菜單及對比照，引發網民熱議。

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減肥大作戰｜5個月激減14kg 效果堪比整容

今年36歲的日本男網民「れい」於社交平台X（舊：Twitter）發文，分享自己的對比照，指自己由從今年4月開始進行一連串運動及節食，連睡眠都控制於睡滿7小時以上，短短5個月內便由73kg激減到59kg，外表及體型亦得到極大變化，令他亦不禁發文表示：「節食就是一種整形手術。」

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減肥大作戰｜事主分享節食運動餐單

帖文一出隨即引發網民熱議，大讚事主效果好過整容，不過亦有網民質疑他有動刀整型或發文詐騙，不過亦有人認為故事勵志，讓自己亦燃起鬥志，而事主亦不吝嗇分享他的成功餐單，幫助大家瘦身：

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相關內容：減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑 靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】

減肥大作戰｜高中畢業後「零運動」 曾體弱消瘦患疝氣

雖然事主指自己今年4月才開始節食減肥，惟翻看其過去帖文及簡介，發現他早於2019年開始進行肌肉訓練，過去亦曾發文分享經歷，指自己高中畢業後約12年未有運動，當時體態瘦弱，30歲後便患上了疝氣，自此開始進行肌力訓練當作復健一部分，開始時以每日1小時、每周2次進行肌肉訓練，後來便漸漸增加強度，加上節食及適當休息，才慢慢由一名瘦弱男子蛻變成如今的肌肉型男。

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減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

日本網站「Rankingoo」曾訪問12,267名男女網民，票選出大眾認為最有效的10種減肥法：

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