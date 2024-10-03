萬聖節2024｜海洋公園哈囉喂全園祭厲鬼圍城　重現80年代暗黑城寨詭域

▲ 「城寨詭域」

「海洋公園哈囉喂全園祭2024」今年帶大家飛越時空再闖厲鬼圍城，揭開80年代香港都市傳說的恐怖真相。由即日至11月3日，設置6大驚嚇體驗及10個別具風格的暗黑表演！

當中厲鬼圍城的6大驚嚇鬼屋將於10月11日起在指定日期打開鬼門，「城寨詭域」有如置身80年代九龍城寨，黑暗的横街窄巷、鐵皮屋、小食檔及賭檔等場景將重現大家眼前，小心徘徊耳邊的怪聲，因為聲音背後隱藏各種嚇人經歷，等待大家慢慢探索。

位於城寨旁的監獄，正在上演「囚．逃」事件，一旦成為被捕獲的囚犯，就要先帶着號碼牌拍下犯人照，經歷詭異的獄中生活。走進「冥府婚宴」，所有賓客都神秘消失，場內處處暗藏殺機，切記保命。

▲ 「囚．逃」

此外，山上的「亡幽酒店」正在舉辦衣香鬢影的舞會，一班小丑打扮的神秘人正策劃恐怖陰謀。而充滿日式風情的「凶靈宅院」，屋內是血迹斑斑的和式紙門，以及進行過儀式的殘肢和頭顱，驚嚇程度爆燈。曾經是製肉工廠的「724 禁地」，廠長一家命喪於此，大家要戴上頭燈，逐一走入消毒房間，再與其他膽大的探靈者尋找真相，小心隨時出現的「客人」拿著電鋸找你晦氣。

精彩嚇鬼表演

此外，十大嘩鬼匯演中打頭陣的有韓國吸血鬼男團，傾力演出「魔間狂野 OPPA Show」，以健碩身型帶來勁舞連場；「晚安夜女王」亦強勢回歸，而一班中式戲班演員會為大家呈獻「神功查篤撐」，還有雜技大師於「戲棚雜技會師」大展高難度絕技。

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紙紮公仔會於晚上齊齊回魂，組成「早登極樂團」，還會上演「異靈異肆．鬼新娘出嫁」，冥界鬼差會抬花轎出巡，拱照穿著華麗嫁衣的鬼新娘艷壓登場。「全民Trick-or-Treat」則適合大小朋友，可暢玩互動小遊戲，贏取購物禮券，並在全園各處找出隱藏著的可愛南瓜怪，然後到盞鬼扑扑糖收集糖果。

▲ 「全民Trick-or-Treat」

活動期間全園還有多個打卡位，包括在城寨詭域旁搭起的「城寨大戲棚」，大紅花牌一閃一閃。而山上的高峰樂園已被黑暗力量籠罩，「詭魅光影大道」煙霧配上奇幻光影效果，猶如身處詭魅的幻境世界。最後要小心哈囉喂嘩鬼出籠突襲，施展火花四濺的滑步秘技嚇你一驚。