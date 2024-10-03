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親子自助餐｜黃竹坑I-O-N東南亞滋味蟹宴 早鳥預訂享68折優惠

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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召集蟹控！黃竹坑 I-O-N即日起推出全新「東南亞滋味蟹宴」自助餐，主打各種惹味的螃蟹菜式，早鳥預訂更可享68折優惠，即睇有咩好食！

今次「東南亞滋味蟹宴」選用的螃蟹新鮮大隻，品種多多，煮法百變更添滋味！如黃咖哩椰漿藍蟹，肉質鮮嫩的泰國藍蟹配香濃咖哩，肉質鮮嫩彈牙，加上靈魂香料，包你食過返尋味。若愛香港地道菜式，經典的港式避風塘炒蟹亦有，薑葱或星洲胡椒炒任揀，將加拿大雪花蟹腳的鮮甜味道再昇華！

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主菜夠惹味，當然少不了清爽前菜開胃！各款前菜同樣以蟹作為主角，酸甜木瓜芒果蟹肉沙律清新解膩，蟹肉蟹子丼亦非常吸引，啖啖蟹肉蟹子送飯極滿足！另有超邪惡蟹肉沙律脆多士，香口酥脆極具口感。

現透過官方網店Nina Boutique預訂，可享68折優惠！快啲邀請同為蟹控嘅一家大細及朋友，盡情享受蟹宴！

「東南亞滋味蟹宴」自助餐

午餐：成人$398、兒童$298、長者$338
晚餐：成人$488起、兒童$368起、長者$388起。

＊另需收取加一服務費 

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