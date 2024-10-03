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公屋打濫｜房署首兩輪打濫收回3300個公屋單位　4戶名車泊屋邨停車場須交出單位

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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12萬戶住滿15年的全長者戶須於下月底前完成申報，羅淑佩稱長者母須申報物業資產。（資料圖片）

公屋住戶申報新一輪申報周期昨日（2日）展開，其中涉及12萬戶住滿15年的全長者戶，只須申報是否連續3個月在公屋單位內居住，限時2個月內完成申報，以打擊公屋濫用。

房屋署署長羅淑佩今在電台節目表示，理解退休長者或擁有住宅物業，將物業租金作為收入來源，故住滿15年、60歲以上的全長者戶，毋須申報資產及物業，但仍須申報是否持續在公屋單位居住。

她指出，如有長者要經常進出醫院或有其他特殊情況，署方會酌情個別處理；若長者入住院舍，或參加廣東計劃或福建計劃，長者在適應期內欲重返公屋居住或回港，署方會重新編配單位。

今輪申報周期，要求相關住戶於11月30日前交回申報表。剛住滿公屋2年的2萬戶非全長者戶，則須同時申報居住情况，以及是否擁有香港住宅物業。

羅淑佩提到，房屋署已安排特遣隊，巡查屋邨停車場，有否停泊名車，至今已揭發4宗住戶車輛違反資產限額的個案，全數已發出遷出通知書。不過，她解釋停車場內泊有名車，未必代表違規，例如相關住戶有機會是司機、車輛屬於僱主，或車輛已經多次轉手等。

她說，房屋署去年首次大規模要求住滿2年的公屋戶作出申報，並在今年4月要求公屋富戶申報，收回率逾99.9%，而兩輪行動分別有4份和45份表格尚未收回，署方已發出遷出通知書；連同主動交回的單位，以及與土地註冊處比對資料後發現的濫用公屋個案，兩輪行動分別收回1,200個單位和2,100個單位，合共收回3,300個單位。她認為數字反映措施有效，並相信數字會再輕微上升。

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