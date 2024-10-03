麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園    

▲ Bob林盛斌身兼多職吸金力驚人，絕對住得起豪宅！

【林盛斌/Bob豪宅/金牌司儀/多仔公/麻雀教育】金牌司儀林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（ Pearl）婚後育有三女一子，是娛圈出名的「多仔公」，家中成員多，需要的空間也要大，幸好Bob的吸金能力超強，足以安排一家六口連數名外傭姐姐入住九龍塘豪宅。日前他在社交網分享一張一家六口打麻雀的照片，就意外曝光豪宅內貌，見到其客廳樓底極高，有一排落地玻璃窗和玻璃門，而玻璃門更可直通巨型花園，相當架勢堂！

Bob豪宅｜一家六口溫馨打麻雀

Bob於國慶節上載全家打麻將的合照，並留言：「慶祝國慶，唔係唔玩吓國粹呀嘛，只係打咗一圈，細佬已經輸到剩返條底褲……四娘教子，根本呢個就係一單騙案！」照片中四名子女負責打牌，兩公婆則從旁教路，而Pearl更是笑得燦爛，似乎很滿意身旁二女的表現，而細佬則全神貫注，不過網民就發現細佬竟然有15隻牌，似乎「大相公」，非常搞笑。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Bob豪宅｜教仔女打牌可增進感情

其實Bob已經不是第一次透露小朋友懂打麻雀，他曾在訪問中表示，女兒看見他們在玩，所以想學，加上當時疫情不能經常外出，於是就教女兒打衛生麻雀，當時還打趣指如果細佬都學懂，就可以剛剛好一枱，如今細佬真的可以「落場」了！他又指小朋友不是真的賭錢，只是用籌碼玩玩而已，但認為透過打麻雀，可以增進姐弟間的感情呢。

最新影片推介:

Bob豪宅｜客廳落地玻璃門可直通巨型花園

除了看得出Bob一家人感情很好之外，亦可見他們的豪宅相當有氣派，客龐裝修上帶點復古味道，尤其木地板，而牆上則掛上Bob的肖像畫，空間寬敞，而且樓底極高，更有一排落地玻璃窗和玻璃門，透光度非常好，而玻璃門更可直通屋外的外型花園，Bob之前也曾曝光過花園面貌，除了種植了樹木綠化環境外，空間十分大，絕對足夠一家六口在花園慢慢散步；Bob亦曾上載兒子在家踢足球的影片，夠晒誇張！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Bob豪宅｜金牌司儀年賺2千萬身過逾10億？

Bob絕對是一位好爸爸，為了讓一家六口有更好生活，他工作接個不停，除了擔任電視節目主持、DJ、演員，更有做生意，經營時裝店及娛樂製作公司老闆，最近他才宣佈旗下娛樂公司未來動向，吸金力相當驚人，他曾被好友陳敏之爆身家過10億，而C君更加形容他的豪宅「大過地球」，又爆響口指Bob年賺2千萬，其實Bob百足咁多爪，年賺過千萬絕對不足為奇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】