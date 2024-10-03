  • 28°C
香港時間：2024103日 (四) 13:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜旺角Joyful Dessert House宣布12月結業　連續9年獲米芝蓮終不敵倒閉潮

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

旺角Joyful Dessert House宣布12月結業，連續9年獲米芝蓮終不敵倒閉潮。

【結業潮/Joyful Dessert House/甜品店/香港米芝蓮/旺角黑布街】於旺角黑布街開業約10年的甜品店Joyful Dessert House，由2016年開始連續9年獲米芝蓮推介，月前不敵結業潮宣布12月底結業。老闆不捨街坊熟客，解釋生意越來越差，無奈之下選擇結業。各位把握機會再次光顧！

結業潮｜米芝蓮推介Joyful Dessert House宣布12月結業 

甜品店Joyful Dessert House 2014年於旺角黑布街開業，至今已有10年，店舖由2016年開始連續9年獲得米芝蓮香港街頭小食推介。月前老闆在社交媒體上宣布將會於12月結業，由於今年生意下跌，儘管努力招客也敵不過結業潮，「我哋真喺盡晒力了，希望大家理解」，老闆希望可以在最後數月再次見到大家的笑容。

剩低呢幾個月，希望大家再嚟幫襯嘅時候，開開心心，唔再需要同我哋講「加油」喇。我哋每一位Joyful撐到最後嘅員工更希望見到大家嘅笑容，enjoy我哋嘅甜品，和我哋分享你哋同Joyful嘅連繫。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

TOPick一分鐘
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

Joyful Dessert House提供多款西式甜品，如拿破崙、窩夫、心太軟和梳乎厘等，其中芒果拿破崙為店內招牌必點。疫情期間因禁止堂食，曾在全港多區進行團購活動，惟最後敵不過疫情後的市道低迷，選擇結業。

結業潮｜網民不捨： 拿破崙真係最好食！

不少網民得知結業消息後，紛紛表示不捨，大讚店舖服務質素好，又指團購時即使送到尾站，雪糕依然可以堅挺，「當年團購送到嚟，啲雪糕仲好堅挺，可以慢慢擺盤」、「你哋嘅拿破崙係最最最好食，沒有之一」、「我食咗你哋好耐，如果重開要話比我知呀」、「咁好食都執笠，雖然上次嚟真係好少客，減肥都過嚟幫襯」。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】
13:08 2024/09/20
結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】
結業潮｜鴨寮街現結業潮大量店舖拉閘變「吉舖」　網民列4大衰落原因：根本無得做
16:26 2024/09/19
結業潮｜鴨寮街現結業潮大量店舖拉閘變「吉舖」　網民列4大衰落原因：根本無得做
結業潮｜MOS Burger兩周內連執2分店　進駐香港18年網民分析2大結業原因
14:02 2024/09/24
結業潮｜MOS Burger兩周內連執2分店　進駐香港18年網民分析2大結業原因

你可能感興趣

結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】
13:08 2024/09/20
結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】
結業潮｜鴨寮街現結業潮大量店舖拉閘變「吉舖」　網民列4大衰落原因：根本無得做
16:26 2024/09/19
結業潮｜鴨寮街現結業潮大量店舖拉閘變「吉舖」　網民列4大衰落原因：根本無得做
結業潮｜MOS Burger兩周內連執2分店　進駐香港18年網民分析2大結業原因
14:02 2024/09/24
結業潮｜MOS Burger兩周內連執2分店　進駐香港18年網民分析2大結業原因
結業 餐廳情報 米芝蓮 甜品 旺角

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲　全素顔真實狀態曝光　網民：天王老了也是老頭
男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲　全素顔真實狀態曝光　網民：天王老了也是老頭
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）
超市大搜查｜6成洗潔精可致敏愈用愈痕　精選消委會及《LDK》16款不含致敏防腐劑洗潔精
超市大搜查｜6成洗潔精可致敏愈用愈痕　精選消委會及《LDK》16款不含致敏防腐劑洗潔精