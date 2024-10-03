結業潮｜旺角Joyful Dessert House宣布12月結業　連續9年獲米芝蓮終不敵倒閉潮

▲ 旺角Joyful Dessert House宣布12月結業，連續9年獲米芝蓮終不敵倒閉潮。

【結業潮/Joyful Dessert House/甜品店/香港米芝蓮/旺角黑布街】於旺角黑布街開業約10年的甜品店Joyful Dessert House，由2016年開始連續9年獲米芝蓮推介，月前不敵結業潮宣布12月底結業。老闆不捨街坊熟客，解釋生意越來越差，無奈之下選擇結業。各位把握機會再次光顧！

結業潮｜米芝蓮推介Joyful Dessert House宣布12月結業

甜品店Joyful Dessert House 2014年於旺角黑布街開業，至今已有10年，店舖由2016年開始連續9年獲得米芝蓮香港街頭小食推介。月前老闆在社交媒體上宣布將會於12月結業，由於今年生意下跌，儘管努力招客也敵不過結業潮，「我哋真喺盡晒力了，希望大家理解」，老闆希望可以在最後數月再次見到大家的笑容。

剩低呢幾個月，希望大家再嚟幫襯嘅時候，開開心心，唔再需要同我哋講「加油」喇。我哋每一位Joyful撐到最後嘅員工更希望見到大家嘅笑容，enjoy我哋嘅甜品，和我哋分享你哋同Joyful嘅連繫。

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最新影片推介：

Joyful Dessert House提供多款西式甜品，如拿破崙、窩夫、心太軟和梳乎厘等，其中芒果拿破崙為店內招牌必點。疫情期間因禁止堂食，曾在全港多區進行團購活動，惟最後敵不過疫情後的市道低迷，選擇結業。

結業潮｜網民不捨： 拿破崙真係最好食！

不少網民得知結業消息後，紛紛表示不捨，大讚店舖服務質素好，又指團購時即使送到尾站，雪糕依然可以堅挺，「當年團購送到嚟，啲雪糕仲好堅挺，可以慢慢擺盤」、「你哋嘅拿破崙係最最最好食，沒有之一」、「我食咗你哋好耐，如果重開要話比我知呀」、「咁好食都執笠，雖然上次嚟真係好少客，減肥都過嚟幫襯」。

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