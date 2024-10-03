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仔大18變丨Meme梗圖「握拳BB」長大了　18歲變身長髮型男網民認不出

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撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Meme梗圖「握拳BB」轉眼已經18歲了，還成為長髮型男！

【握拳BB／Meme梗圖／網紅】網上很多人盛行一時的Meme梗圖「握拳BB」，當年那位男嬰右手握拳的樣子，看似給人打氣加油般，樣子可愛萌爆，瞬間在網上掀起熱潮。不經不覺已過了10多年，這張MEME圖至今在網上熱傳，其實圖中這個可愛小BB原來名叫薩米(Sammy Griner)，今年已經18歲了，型男近照也曝光，不少網友都震呼驚訝。

Meme梗圖「握拳BB」已經18歲了！(網上圖片)

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薩米當年憑著這張Meme梗圖爆紅，據悉當時在他不到1歲時，一家人到佛羅里達州的沙灘玩時，薩米正在玩沙，媽媽剛好拍下他抓著沙子正要放進口裹的畫面，並將這照片於Flick相簿公開分享，照片中的他實在太可愛了，並在網絡上一夕之間爆紅，更被網友戲稱「Success Kid」。

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    • 薩米直言，照片令他走紅，但也讓他深感困擾，原來是他時常走在街上，有很多人要求他重做這個握拳的動作。10多年後，近日薩米慶祝18歲生日，媽媽再度公開他的近照，只見他已留著一頭長髮及留著鬚子，面露出靦腆的微笑。

    對於昔日可愛BB，已長大變為陽剛成熟男子般，猶如判若兩人，不少網友看到他大表驚喜，紛紛留言祝福他「生日快樂」，有網友更大呼「先生，你哪位？」

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