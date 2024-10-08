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拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一文睇清乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查。

【乳癌／抗癌／三陰性乳癌】乳癌 — 佔本港女士癌症病發率首位的癌症，慶幸其死亡率於女性而言為第3位，僅次於肺癌和大腸癌。幸運地，透過早期發現及定期檢查，可以顯著提高乳癌治療成功率。外科專科醫生周芷芹茵表示，粗略估計，有9成病人患乳癌後，最終非因乳癌而離世，故乳癌屬於醫治率較高的疾病，切勿諱疾忌醫。

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Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

TOPick將逐一拆解乳癌常見疑問、治療方案，務求關注者可一次過閱讀需要的乳癌資訊，包括:

  • 預防乳癌飲食
  • 乳癌症狀特徵
  • 乳癌先兆
  • 乳癌成因/遺傳因素
  • 乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫
  • 乳癌自我檢查
  • 乳癌治療方案
  • 政府篩查先導計劃
  • 乳癌研究/新療法
  • 乳癌轉移症狀
  • 抗乳癌生命鬥士個案分享

預防乳癌飲食/食物/生活習慣

通過健康飲食，可降低乳癌風險，選擇富含抗氧化劑、纖維和健康脂肪的食物，支持免疫系統，減少發炎，促進細胞健康。了解更多，保護自己和家人的健康。

乳癌｜12種食物有效防乳癌可減28%罹癌風險　1款食物預防3種癌症點擊閱讀此文章
飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】點擊閱讀此文章
乳癌警號︱兩孩媽媽無家族病史　未夠30歲患乳癌揭每日飲高糖台式飲品點擊閱讀此文章

乳癌症狀/特徵/先兆

定期乳房檢查同自我檢查，可以有效發現乳癌早期病變，提早治療。

19歲女誤以為患飛蚊症　求醫揭患乳癌末期化療半年離世點擊閱讀此文章
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壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素[片]點擊閱讀此影片
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乳癌成因/遺傳因素

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乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌、乳腺纖維瘤和囊腫是三種不同的乳房疾病，它們的特徵和治療方法也有所不同：

乳房脹痛有硬塊可能有乳腺纖維瘤　中醫教分辨症狀＋飲食宜忌紓緩不適點擊閱讀此文章
女生日飲1杯含糖飲品乳房囊腫 醫生：減少攝取糖份可降低患乳腺疾病風險點擊閱讀此文章
副乳也可患上乳癌囊腫纖維瘤 醫生：約20名女士有一位有副乳點擊閱讀此文章
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乳癌自我檢查

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