拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】

▲ 一文睇清乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查。

【乳癌／抗癌／三陰性乳癌】乳癌 — 佔本港女士癌症病發率首位的癌症，慶幸其死亡率於女性而言為第3位，僅次於肺癌和大腸癌。幸運地，透過早期發現及定期檢查，可以顯著提高乳癌治療成功率。外科專科醫生周芷芹茵表示，粗略估計，有9成病人患乳癌後，最終非因乳癌而離世，故乳癌屬於醫治率較高的疾病，切勿諱疾忌醫。

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TOPick將逐一拆解乳癌常見疑問、治療方案，務求關注者可一次過閱讀需要的乳癌資訊，包括:

預防 乳癌 飲食

乳癌 乳癌 症狀特徵

乳癌 先兆

乳癌 成因 / 遺傳因素

/ 乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌 自我檢查

乳癌 治療方案

政府 篩查先導計劃

乳癌 研究/新療法

乳癌 轉移 症狀

症狀 抗乳癌生命鬥士個案分享

預防乳癌飲食/食物/生活習慣

通過健康飲食，可降低乳癌風險，選擇富含抗氧化劑、纖維和健康脂肪的食物，支持免疫系統，減少發炎，促進細胞健康。了解更多，保護自己和家人的健康。

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乳癌症狀/特徵/先兆

定期乳房檢查同自我檢查，可以有效發現乳癌早期病變，提早治療。

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乳癌成因/遺傳因素

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乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌、乳腺纖維瘤和囊腫是三種不同的乳房疾病，它們的特徵和治療方法也有所不同：

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乳癌自我檢查