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拆解乳癌專題｜乳癌症狀/治療/篩查/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一文睇清乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查。

【乳癌／抗癌／三陰性乳癌】乳癌 — 佔本港女士癌症病發率首位的癌症，慶幸其死亡率於女性而言為第3位，僅次於肺癌和大腸癌。幸運地，透過早期發現及定期檢查，可以顯著提高乳癌治療成功率。

外科專科醫生周芷芹茵表示，粗略估計，有9成病人患乳癌後，最終非因乳癌而離世，故乳癌屬於醫治率較高的疾病，切勿諱疾忌醫。

TOPick將逐一拆解乳癌常見疑問、治療方案，務求關注者可一次過閱讀需要的乳癌資訊，包括:

  • 預防乳癌飲食
  • 乳癌症狀特徵
  • 乳癌先兆
  • 乳癌成因/遺傳因素
  • 乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫
  • 乳癌自我檢查
  • 篩查方法/政府篩查先導計劃
  • 乳癌治療方案
  • 乳癌研究/新療法
  • 乳癌轉移/復發症狀
  • 抗乳癌生命鬥士個案分享

預防乳癌飲食/食物/生活習慣

防癌可以從飲食入手，通過健康飲食、挑選防癌食材，可降低患上乳癌風險:

預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物點擊閱讀此文章
乳癌｜12種食物有效防乳癌可減28%罹癌風險　1款食物預防3種癌症點擊閱讀此文章
飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】點擊閱讀此文章
乳癌警號︱兩孩媽媽無家族病史　未夠30歲患乳癌揭每日飲高糖台式飲品點擊閱讀此文章

乳癌症狀/特徵/先兆

乳癌初期有什麼症狀？怎麼知道自己有沒有乳癌？乳癌如何早期發現？定期乳房檢查及自我檢查，可以有效發現乳癌早期病變，提早治療。

2024乳房檢查丨14間私人乳房超聲波收費一覽　私院日間診所差距達3倍點擊閱讀此文章
19歲女誤以為患飛蚊症　求醫揭患乳癌末期化療半年離世點擊閱讀此文章
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壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素[片]點擊睇影片
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16歲女摸到胸部硬塊　1原因自判「良性」　拖足2年求醫揭患乳癌點擊閱讀此文章

乳癌成因/遺傳因素

什麼原因會造成乳癌？什麼人容易患上乳癌？即睇西醫、中醫分析:

無家族病史患乳癌　港女揭屬BRCA基因變異+BRCA基因變異者具體患癌風險+基因檢測建議點擊閱讀此文章
【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異+5個乳癌誘因點擊閱讀此文章
港大中醫：倘患非酒精性脂肪肝　促乳癌腫瘤生長及減化療作用點擊閱讀此文章

乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌、乳腺纖維瘤和囊腫是三種不同的乳房疾病，它們的特徵和治療方法也有所不同：

年僅20歲女證患乳癌　醫生拆解乳房纖維瘤VS原位癌VS乳癌點擊閱讀此文章
乳房脹痛有硬塊可能有乳腺纖維瘤　中醫教分辨症狀＋飲食宜忌紓緩不適點擊閱讀此文章
女生日飲1杯含糖飲品乳房囊腫 醫生：減少攝取糖份可降低患乳腺疾病風險點擊閱讀此文章
副乳也可患上乳癌囊腫纖維瘤 醫生：約20名女士有一位有副乳點擊閱讀此文章
乳房有硬塊不等於患上乳癌　醫生：或乳腺增生作怪點擊閱讀此文章

乳癌自我檢查

乳癌發病年齡由20多歲開始至50歲以上為最高峰，九成乳癌患者皆為自己最先察覺，定時自我檢查有助及早發現乳癌。同時，熟識自己乳房的正常形態後，亦會更易察覺異常的改變，及早求醫。

【癌症殺手】胸部沒摸到硬塊　醫生：1種情況或是乳癌【3徵兆自測】點擊閱讀此文章
【女性頭號癌症】19歲女無家族史患乳癌二期　醫生拆解症狀+自我檢查5步驟點擊閱讀此文章
乳癌福音丨美國臨床腫瘤學會最新研究　血液檢測可提早3年預測乳癌復發點擊閱讀此文章

篩查方法/政府篩查先導計劃

如何確定患上乳癌？如何正確選擇乳癌篩檢方法?

乳癌是女士頭號癌症　外科專科醫生梁小蘭拆解各種乳癌篩查方法點擊閱讀此文章

乳癌治療方案

本港乳癌常見治療方法:

早期癌患者化療有幾大幫助？ 專科醫生籲做1項檢測分析化療效益點擊閱讀此文章
三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要點擊閱讀此文章
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物點擊睇片
健康診症室｜乳癌新症單年突破5000宗 首3期病情可手術根治 醫生拆解全乳、局部切除利弊點擊閱讀此文章
早期癌患者化療有幾大幫助？ 專科醫生籲做1項檢測分析化療效益點擊閱讀此文章
17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序點擊閱讀此文章
【癌症年輕化】4類乳癌三陰性最惡　新藥增存活率3周一針每針3萬點擊閱讀此文章
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因點擊閱讀此文章

乳癌研究/新療法

機構：新一代抗體結合體藥物更有助殺死癌細胞　籲醫管局加入至病人安全網點擊閱讀此文章
研究指40歲以下患者存活率較低　醫生籲注意飲食及生活習慣點擊閱讀此文章
三分之一管腔乳癌病人對荷爾蒙治療產生耐藥性　港大醫學院研採新法對抗點擊閱讀此文章

乳癌轉移/復發症狀

癌症殺手︱三期乳癌女病人不斷「失聯」 腫瘤轉移腦部藥石無靈臨終留1句話令醫生自責點擊閱讀此文章
復發警號丨六旬婦患乳癌切右乳一年後上身突生紅疹 求醫揭癌細胞擴散【4部位生紅疹要注意】點擊閱讀此文章
42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發點擊閱讀此文章

抗乳癌生命鬥士個案分享

不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm

Char愛行山、做瑜伽，不煙不酒，生活習慣健康。去年身邊有朋友患上乳癌，於是去做檢查，豈料竟然確診。她需做一邊乳房全切和重建手術，在肚上留條長疤痕，還要捱過化療。旁人或覺得好痛苦，但她說景隨心轉，抗病時要在生活中尋找快樂、幸福的事物，拼湊正能量因子，撑住自己。

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【正能量】34歲工作狂主管確診二期乳癌　從怨命到享受慢活迎來浴火重生

記憶中有很多人生的瞬間定格，相信陳建英（Susanne）在龍舟上奮力一划，衝向終點的剎那，現已能坦然地蓋過醫生宣告確診乳癌的沉重一刻。Susanne患病康復後迎來了第二次人生，由「點解係我」的自怨自艾，到當下的活力積極人生，親歷其中自然百感交集。

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飲食沒節制零運動重達168磅　港婦患乳癌戒掉陋習成素食主義者

乳癌是香港婦女的頭號癌症殺手，現年57歲的Jenny，13年前發現患上乳癌HER2，先後諮詢7位醫生都建議她接受手術及化療，幸好抗癌之路獲丈夫、親人、教友及朋友同行支持，令她扭轉了人生的下半場，她決定從新出發，重過健康人生。

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