拆解乳癌專題｜乳癌症狀/治療/篩查/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】

▲ 一文睇清乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查。

【乳癌／抗癌／三陰性乳癌】乳癌 — 佔本港女士癌症病發率首位的癌症，慶幸其死亡率於女性而言為第3位，僅次於肺癌和大腸癌。幸運地，透過早期發現及定期檢查，可以顯著提高乳癌治療成功率。

外科專科醫生周芷芹茵表示，粗略估計，有9成病人患乳癌後，最終非因乳癌而離世，故乳癌屬於醫治率較高的疾病，切勿諱疾忌醫。

TOPick將逐一拆解乳癌常見疑問、治療方案，務求關注者可一次過閱讀需要的乳癌資訊，包括:

預防 乳癌 飲食

乳癌 乳癌 症狀特徵

乳癌 先兆

乳癌 成因 / 遺傳因素

/ 乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌 自我檢查

篩查方法/ 政府 篩查先導計劃

政府 乳癌 治療方案

乳癌 研究/新療法

乳癌 轉移/復發 症狀

症狀 抗乳癌生命鬥士個案分享

預防乳癌飲食/食物/生活習慣

防癌可以從飲食入手，通過健康飲食、挑選防癌食材，可降低患上乳癌風險:

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乳癌症狀/特徵/先兆

乳癌初期有什麼症狀？怎麼知道自己有沒有乳癌？乳癌如何早期發現？定期乳房檢查及自我檢查，可以有效發現乳癌早期病變，提早治療。

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乳癌成因/遺傳因素

什麼原因會造成乳癌？什麼人容易患上乳癌？即睇西醫、中醫分析:

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乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫

乳癌、乳腺纖維瘤和囊腫是三種不同的乳房疾病，它們的特徵和治療方法也有所不同：

年僅20歲女證患乳癌 醫生拆解乳房纖維瘤VS原位癌VS乳癌 點擊閱讀此文章 乳房脹痛有硬塊可能有乳腺纖維瘤 中醫教分辨症狀＋飲食宜忌紓緩不適 點擊閱讀此文章 女生日飲1杯含糖飲品乳房囊腫 醫生：減少攝取糖份可降低患乳腺疾病風險 點擊閱讀此文章 副乳也可患上乳癌囊腫纖維瘤 醫生：約20名女士有一位有副乳 點擊閱讀此文章 乳房有硬塊不等於患上乳癌 醫生：或乳腺增生作怪 點擊閱讀此文章

乳癌自我檢查

乳癌發病年齡由20多歲開始至50歲以上為最高峰，九成乳癌患者皆為自己最先察覺，定時自我檢查有助及早發現乳癌。同時，熟識自己乳房的正常形態後，亦會更易察覺異常的改變，及早求醫。

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篩查方法/政府篩查先導計劃

如何確定患上乳癌？如何正確選擇乳癌篩檢方法?

乳癌是女士頭號癌症 外科專科醫生梁小蘭拆解各種乳癌篩查方法 點擊閱讀此文章

乳癌治療方案

本港乳癌常見治療方法:

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乳癌研究/新療法

機構：新一代抗體結合體藥物更有助殺死癌細胞 籲醫管局加入至病人安全網 點擊閱讀此文章 研究指40歲以下患者存活率較低 醫生籲注意飲食及生活習慣 點擊閱讀此文章 三分之一管腔乳癌病人對荷爾蒙治療產生耐藥性 港大醫學院研採新法對抗 點擊閱讀此文章

乳癌轉移/復發症狀

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抗乳癌 生命鬥士個案分享

不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm

Char愛行山、做瑜伽，不煙不酒，生活習慣健康。去年身邊有朋友患上乳癌，於是去做檢查，豈料竟然確診。她需做一邊乳房全切和重建手術，在肚上留條長疤痕，還要捱過化療。旁人或覺得好痛苦，但她說景隨心轉，抗病時要在生活中尋找快樂、幸福的事物，拼湊正能量因子，撑住自己。

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【正能量】34歲工作狂主管確診二期乳癌 從怨命到享受慢活迎來浴火重生

記憶中有很多人生的瞬間定格，相信陳建英（Susanne）在龍舟上奮力一划，衝向終點的剎那，現已能坦然地蓋過醫生宣告確診乳癌的沉重一刻。Susanne患病康復後迎來了第二次人生，由「點解係我」的自怨自艾，到當下的活力積極人生，親歷其中自然百感交集。

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飲食沒節制零運動重達168磅 港婦患乳癌戒掉陋習成素食主義者

乳癌是香港婦女的頭號癌症殺手，現年57歲的Jenny，13年前發現患上乳癌HER2，先後諮詢7位醫生都建議她接受手術及化療，幸好抗癌之路獲丈夫、親人、教友及朋友同行支持，令她扭轉了人生的下半場，她決定從新出發，重過健康人生。

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