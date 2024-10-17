拆解乳癌專題｜乳癌症狀/治療/篩查/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 19 分鐘前
最後更新： 18 分鐘前
【乳癌／抗癌／三陰性乳癌】乳癌 — 佔本港女士癌症病發率首位的癌症，慶幸其死亡率於女性而言為第3位，僅次於肺癌和大腸癌。幸運地，透過早期發現及定期檢查，可以顯著提高乳癌治療成功率。
外科專科醫生周芷芹茵表示，粗略估計，有9成病人患乳癌後，最終非因乳癌而離世，故乳癌屬於醫治率較高的疾病，切勿諱疾忌醫。
TOPick將逐一拆解乳癌常見疑問、治療方案，務求關注者可一次過閱讀需要的乳癌資訊，包括:
- 預防乳癌飲食
- 乳癌症狀特徵
- 乳癌先兆
- 乳癌成因/遺傳因素
- 乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫
- 乳癌自我檢查
- 篩查方法/政府篩查先導計劃
- 乳癌治療方案
- 乳癌研究/新療法
- 乳癌轉移/復發症狀
- 抗乳癌生命鬥士個案分享
預防乳癌飲食/食物/生活習慣
防癌可以從飲食入手，通過健康飲食、挑選防癌食材，可降低患上乳癌風險:
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乳癌症狀/特徵/先兆
乳癌初期有什麼症狀？怎麼知道自己有沒有乳癌？乳癌如何早期發現？定期乳房檢查及自我檢查，可以有效發現乳癌早期病變，提早治療。
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乳癌成因/遺傳因素
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乳癌vs乳腺纖維瘤vs囊腫
乳癌、乳腺纖維瘤和囊腫是三種不同的乳房疾病，它們的特徵和治療方法也有所不同：
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乳癌自我檢查
乳癌發病年齡由20多歲開始至50歲以上為最高峰，九成乳癌患者皆為自己最先察覺，定時自我檢查有助及早發現乳癌。同時，熟識自己乳房的正常形態後，亦會更易察覺異常的改變，及早求醫。
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篩查方法/政府篩查先導計劃
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乳癌治療方案
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乳癌研究/新療法
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抗乳癌生命鬥士個案分享
不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
Char愛行山、做瑜伽，不煙不酒，生活習慣健康。去年身邊有朋友患上乳癌，於是去做檢查，豈料竟然確診。她需做一邊乳房全切和重建手術，在肚上留條長疤痕，還要捱過化療。旁人或覺得好痛苦，但她說景隨心轉，抗病時要在生活中尋找快樂、幸福的事物，拼湊正能量因子，撑住自己。
【正能量】34歲工作狂主管確診二期乳癌 從怨命到享受慢活迎來浴火重生
記憶中有很多人生的瞬間定格，相信陳建英（Susanne）在龍舟上奮力一划，衝向終點的剎那，現已能坦然地蓋過醫生宣告確診乳癌的沉重一刻。Susanne患病康復後迎來了第二次人生，由「點解係我」的自怨自艾，到當下的活力積極人生，親歷其中自然百感交集。
飲食沒節制零運動重達168磅 港婦患乳癌戒掉陋習成素食主義者
乳癌是香港婦女的頭號癌症殺手，現年57歲的Jenny，13年前發現患上乳癌HER2，先後諮詢7位醫生都建議她接受手術及化療，幸好抗癌之路獲丈夫、親人、教友及朋友同行支持，令她扭轉了人生的下半場，她決定從新出發，重過健康人生。
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