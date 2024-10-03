香港故宮｜故宮推5年黃金工藝教育項目　設工作坊及考察團等目標接觸5萬人

▲ 香港故宮文化博物館 「古往『金』來」中國黃金工藝與文化傳承教育項目今（3日）舉行啟動禮。(朱永倫攝）

香港故宮文化博物館獲周大福珠寶集團資助1,000萬，推出為期5年的 「古往『金』來」中國黃金工藝與文化傳承教育項目，將透過大師班講座、黃金工藝工作坊及內地考察團等，向年輕人推廣黃金工藝，料至少接觸到5萬人，今（3日）舉行啟動禮。

項目將在未來5年以黃金工藝、金器設計及文化交流等作主題，透過一系列活動，向年輕一代推廣中國黃金工藝的發展、歷史、藝術特色及文化價值，並提升他們對中國黃金藝術的欣賞能力。

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活動包括有大師班講座，深入探討當代工匠及設計師對古代工藝和設計的傳承、改良及應用；亦有黃金工藝工作坊，除講解金屬材料的特性及工藝的特色，也會教授工藝的基本技巧，引導參加者以創新設計演繹傳統文化，親手完成金藝作品；另有內地考察團，到訪黃金產業園區，並與黃金工藝大師交流學習；同時有為不同年齡層學生設計的學習資源，介紹黃金工藝特色和鑑賞技巧，還會推出線上體驗遊戲，讓大家寓學習於遊戲。

香港故宮文化博物館學習及參與部主任馬興闓指，上述活動除考察團的對象為學生外，其餘均會一併向公眾開放，館方亦希望所有活動均可免費讓大家參加，但考察團還正「計緊數」，參加者或需自付少許費用。

他又稱，初步計劃每班工作坊名額25至30個，而講座則為200至400個，目標至少接觸5萬人；亦計劃明年首季先推出供幼稚園的學習資源及適合兒童參與的工作坊，料今年底開始報名，詳情及報名方法稍後公佈，考察團、其他工作坊及學習資源，也將在未來數年陸續推出。

政務司司長卓永興出席啟動禮致辭時表示，香港故宮文化博物館是實現香港成為中外文化藝術交流中心的重要平台，當中珍貴的藏品是讓公眾體驗中華文化的最佳資源。黃金工藝產業在中國源遠流長、造詣也達到極高水平，以黃金工藝產業為切人點作文化教育，既提升公眾對中國歷史、文化及藝術的認識和興趣，亦有助培育下一代成為中華文化的傳承者，提升文化產業的内涵。

周大福今亦展示逾30件黃金工藝珍品，包括根據故宮博物院館藏文物「象牙雕龍舟」設計的「足金群仙祝壽圖龍船」；「光沙金絲石獅擺件」及「福運萬物 - 蓮花碗」等，展現包括鏨刻、爨絲、錘揲等傅統黃金工藝的技術。周大福大師工作室精品部工藝師陳奇亮指，學習黃金工藝要沉下心、坐得住。

記者：黃小冰

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