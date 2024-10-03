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癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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羅家英近日受訪談及兩度患癌的經歷，自揭當初醫生因為1個巧合救他一命。

【羅家英／肝癌／癌症／抗癌／腫瘤／胃痛／乙型肝炎／癌症指數】現年78歲的資深演員羅家英，曾分別於2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要割肝保命；當時汪明荃不離不棄陪伴抗癌，更四出訪尋名醫，並承諾待他病好之後就結婚，兩人之後於2009年正式註冊結婚。近日羅家英受訪，談及患病經歷，表示當初因胃痛入院，期間醫生因為一個巧合好心為他查驗癌症指數，才得以發現其體內有腫瘤，變相救他一命。

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羅家英患癌｜入院意外揭癌指數高達500度

羅家英日前亮相好友汪曼玲的YouTube節目《快拍。曼鏡頭》接受訪問，重提當年患病的經過。他表示自己當初因胃痛而入院，但打完止痛針後15分鐘仍覺得痛，於是醫生建議他留院檢查，翌日便告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎及癌症指數，

普通人係4、5度，但我有500度。

之後醫生著他進行磁力共振檢查，並多找一位醫生看診，最後發現肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤。所幸腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。完成手術後3個月，羅家英再接受磁力共振檢查，「我一路都係咁照住，每半年就照一次磁力共振，監察住啲指數。」

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至2014年，羅家英的肝臟左邊發現另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除；去年，羅家英體內再發現一粒腫瘤，不過體積非常細小，只需進行微創手術割掉。有指汪明荃曾花費5位數字為他調校中藥，對此羅家英就解釋：「呢個係呢5、6年嘅事，好話唔好聽，我嗰陣係冇睇過中醫，全部都係睇西醫，但係都唔係睇得太多，嗰陣我只係切咗個腫瘤，之後只係食一粒肝藥，我到而家都食緊。」他續指，自己直到近年才開始服食中藥，

因為阿姐都食緊中藥，所以佢帶埋我去睇，醫生打咗啲藥粉畀我食，一食要食三個月，要6萬蚊，我食到而家都食晒，我唔係日日食，只係得閒食吓，而家食咗差唔多2年，仲有一個月嘅份量。

羅家英患癌｜醫生因1巧合救一命

回想多年來的經歷，羅家英認為自己很幸運，並爆出當初醫生之所以會替他驗癌症指數，其實是出於一個巧合：「佢諗羅文又肝癌，我又係姓羅，不如幫我驗埋肝嘅癌症指數」，而此舉可謂救他一命。

本來唔會同我驗，因為要畀錢，點知一驗就驗咗出嚟。如果唔係醫生好心，我唔會知，3個月腫瘤就會由3cm變6cm，再3個月就會變10cm，好快就晚期，容乜易死？

羅家英患癌｜曾贈千萬物業予汪明荃

此外，他亦在訪問中提及財產分配問題，表示目前尚未立平安紙，不過亦打算趁身體仍健康時完成安排。他指自己不會覬覦汪明荃的財產，更在拍拖時便講過「我唔會要你啲錢，你鍾意點用就點用......家用我會畀，其他嘢就係我自己，錢我有，係冇你咁多，但係我夠用。」

雖然彼此財政獨立，但原來羅家英3年前曾送贈一間價值9百多萬的單位給對方，並表示：「我有能力嘛，咪買囉，我哋呢啲大男人，唔可以畀老婆管，所以咪各自各管自己，就算而家我哋出去食飯，都係AA制，一人一半錢。」

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更多相關報道：抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品

同場加映：肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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