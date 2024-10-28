易潔鑊清潔｜明火煮食易致肺癌？　專家揭廚房致癌真兇：做漏一步易出事

【肺癌／肺癌症狀／肺癌成因／抽油煙機／致癌物】就算足不出戶都有可能會患癌？近年多了很多女性患上肺癌，原因或與經常煮食有關。有研究指出，致癌與鑊具材質有關，台灣有專家指出，煮食做漏一步很有可能是致癌元兇，提醒大眾煮食時要常開抽油煙機。

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致癌元兇｜專家揭開廚房真正致癌元兇

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在網台節目《元氣最愛問》中，拆解煮食致癌迷思，指出很多人都以為是鑊塗層剝落才會致癌。譚敦慈指出，廚房中真正的致癌元兇是很少清洗的鍋底。她解釋，煮食時有些炒菜時的油脂黏在鑊的外面，若只清洗內鍋而忽略清潔外鍋，再次開火使用鍋具煮食時就會冒煙，而這些煙霧中隱藏著油脂遇熱後揮發出來的致癌物。故此，長期吸入這種煙霧很有可能會致癌。她建議每當煮完一道菜後，若需要換個菜式烹煮，可以採用以下清潔步驟，不但能夠讓鑊具更耐用，亦可減少煮食的致癌物：

１. 先用水沖洗外鍋 ２. 待鍋子冷卻後在清洗內鍋

致癌元兇｜3招降致癌風險 忌做2大地雷

此外，她亦提到越來越多家庭主婦或女性患肺癌，原因與經常下廚煮食息息相關，當中的油煙其實含PM2.5，是主要引發肺癌的致癌物。另外，她亦指出，很多家庭主婦習慣煮食時一邊開抽油煙機，一邊開旁邊窗戶，感覺空氣會比較流通，亦可有助降溫。譚敦慈強調，一邊開抽油煙機、一邊開窗的壞習慣反而讓油煙停留在室內無法完全抽走。她建議 ３招降低煮食期間吸入致癌物 的風險：

冷鍋冷油

開火就開抽油煙機

熄火後繼續抽5至10分鐘

致癌元兇｜首選易潔鑊煮食

譚敦慈提醒大眾，要定期清洗抽油煙機，指「油網的清潔代表肺的清潔」，油漬除了會招惹蟑螂，更加會影響抽油煙機的功能。而選鑊具來說，譚敦慈首選易潔鑊， 一來能夠減少烹煮時用油量；二來，能夠避免高溫煮食，引起會致癌的煙霧。

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譚敦慈早前亦曾在《醫師好辣》節目中分享廚房油煙的危害性。她表示，油只要一冒煙就會產生有毒物質，尤其炒菜時常有的「爆香」步驟，雖能讓食材更加美味，但過程中產生的油煙及致癌物不容小覷，提醒大家若想要防肺癌，要盡量避免爆香這動作。

致癌元兇｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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致癌元兇｜肺癌4大常見成因

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