超市大搜查｜消委會及《LDK》比拼52款浴室及廁所清潔劑　留意4大成分可傷眼刺激皮膚

【消委會／浴室潔廁劑／浴室清潔劑／座廁清潔劑／清潔力／去污力／清潔用品／浴室用品／家居用品／LDK／超市大搜查】消費者委員會（消委會）過往曾測試40款浴室潔廁劑，由於清潔劑屬於腐蝕性較強的家居用品，故消委會提醒市民要留意4大成分，避免使用不當以致不慎受傷。日本雜誌《LDK》早前亦評測過12款潔廁劑，當中有10款獲得A級評級。TOPick幫大家整合出一共52款浴室潔廁劑，供大家參考。

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超市大搜查｜消委會測試40款浴室座廁清潔劑

消委會於2022年長超巿、家品店、百貨公司等販售地點，購入17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑，產品大約售價由11.9元至54元，各樣本每10毫升平均費用由0.17元至1.66元，價格最多相差超過9倍。消委會檢視各樣本的標籤資料，包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中、英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

17款液態浴室清潔劑：

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23款液態座廁清潔劑：

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超市大搜查｜小心清潔劑4大成分

消委會根據北歐一項有關潔廁劑的調查指出，潔廁劑的酸鹼值非常懸殊，部分含鹽酸（hydrochloric acid）的潔廁劑的酸鹼值可低於2，部分含氯成分的潔廁劑的酸鹼值可高於11.5，這些產品都屬腐蝕性強的物質，使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品，經接觸後可能刺激皮膚或呼吸系統，消費者不可不知。

浴室清潔劑的主要成分有酸性物質（例如檸檬酸）、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水，產品一般比較稀，方便直接使用。

潔廁劑則可分為兩類，其中一類的成分和浴室清潔劑類同，都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成，惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同，以增加某些特定的潔淨效能，例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬，但產品酸鹼值可能低於2，具有腐蝕性。

另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等，產品的酸鹼值一般大於9，屬鹼性並有殺菌和漂白用途，該兩類產品的成分及特性截然不同。

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超市大搜查｜《LDK》12款潔廁劑

《LDK》早前評測過12款潔廁劑，當中有10款獲A級評級。《LDK》以3大標準評測各款產品：

清潔力： 把產品噴灑在帶有污漬的瓷磚上，靜待一段時間後用水沖洗，檢查污漬殘留程度以評估沒有擦拭下的清潔力。

把產品噴灑在帶有污漬的瓷磚上，靜待一段時間後用水沖洗，檢查污漬殘留程度以評估沒有擦拭下的清潔力。 附著力： 把產品噴灑在垂直表面，觀察泡沫向下流動的速度，以評估產品附著力。

把產品噴灑在垂直表面，觀察泡沫向下流動的速度，以評估產品附著力。 使用感：由多名家庭主婦實際使用產品，根據產品在實測情況下的清潔力、去除頑固污垢效果、氣味等多方面進行評分。

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評測結果顯示，「AIMEDIA 廁所去污泡泡」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1000日圓（約53港元），性價比甚高。

「AIMEDIA 廁所去污泡泡」在3項測試上均獲得4至5分，其中在清潔力和附著力上獲得5分滿分。《LDK》指出，產品呈濃稠泡沫狀，噴灑在馬桶出水口後能把頑固污垢「黏」走，沖廁後就會發現大部分污垢都會隨泡沫一同脫落並沖入水中。《LDK》建議，配合廁所刷擦拭可以完全除去頑固污垢，讓馬桶變回雪白。

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