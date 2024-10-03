常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審

▲ 教育局表示，兩個新科將於2026/27學年的小五下學期開始落實納入小學呈分試。（資料圖片）

小學常識科將於下學年小一及小四起逐步分拆為「人文科」及「科學科」。教育局表示，兩個新科將於2026/27學年的小五下學期開始落實納入小學呈分試，並預期於本年內公布有關科目比重安排。3間大學亦將於下學年起，開辦有關小學科學科和小學人文科的師訓課程。

立法會教育事務委員會明天（4 日）會討論開設兩個新科的進展。根據教育局近日呈交立法會的文件顯示，小學科學科和小學人文科，亦將屬於呈分試部分，於2026/27學年的小五下學期開始落實，透露教育局正就相關科目在「呈分試」的比重進行整體檢視，並會綜合不同持份者意見，以促進學生「全人發展，均衡學習」為主要原則作考量，預期於本年內公布有關安排。

教育局亦計劃於2025年第1季發布《小學科學科課程指引》和《小學人文科課程指引》，除課程架構外，指引將包含其他章節，闡述有關課程規劃、學與教、評估方面等的原則和具體示例，讓學校掌握兩科課程理念、規劃、教學和評估方法。

至於兩個新科的教科書送審進展，教育局稱，已於去年底為各出版社舉行有關編寫教科書的簡介會，並為出版商提供課本編纂指引，協助出版社了解新科的課程架構、內容和課本編寫原則。教育局預計小一及小四年級科學科和人文科課本評審的工作，將於2025年第1季內完成，並在「適用書目表」網頁發放通過評審的課本資料，供學校為2025/26學年選書。

師資方面，局方稱3間師資培訓大學將於2025/26學年起，開辦有關小學科學科和小學人文科的師資培訓課程，僅稱政府正展開未來3年期教育專業人力資源規劃，包括考慮整體教師供求及課程最新發展等，未公布實際學額。另提及於2022/23至2024/25學年推出的STEAM教師先導計劃下，資助小學在上述兩學年已分別聘用30及37名STEAM教師，局方正檢視有關計劃推行情況。

此外，教育局於上學年已開展「小學人文科學習圈」，鼓勵學校在本學年試教新科，教育局稱，截至今年9月中，已有40間小學參加學習圈，局方已於6月舉行首次學習圈分享會，形容參與教師反應正面，另剛於9月中為新一批參與學校舉辦迎新簡介會。

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