一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面

【車神／舒麥加／世界冠軍／F1車神／Michael Schumacher／Gina-Maria／滑雪意外】德國「車神」舒麥加（Michael Schumacher），自2013年在法國滑雪意外受傷重創昏迷後，便一直未有公開露面。不過，有傳媒近日就爆出神隱11年的舒麥加，為見證愛女Gina-Maria的幸福時刻，決定於愛女婚禮首度公開露面，令現場賓客十分驚喜。而據外媒報道，舒麥加為防近況外洩，全場賓客入場前均需嚴守一項戒條。

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綜合外媒報道，舒麥加的愛女Gina與未婚夫Ian Bethke早前於西班牙馬洛卡島上舉行了婚禮，作為父親的舒麥加亦有出席婚禮。為了防止舒麥加的照片外洩，家人對婚禮「私穩」度要求甚高，如要求所有賓客於進場前將手機放在門口。

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F1車神舒麥加｜妻子不離不棄

舒麥加於2013年12月29日在法國滑雪時跌倒，重創頭部後，有消息指他一度淪為植物人，儘管其後又有傳已經甦醒，且不需插管呼吸，但其朋友、同為前車手的斯特雷夫（Philippe Streiff），卻透露過舒麥加一度全身癱瘓，需以輪椅代步，並失去溝通能力，記憶力也有所缺失。惟舒麥加的家人一直未有公開其情況，而他的妻子Corinna對他始終不離不棄，為了救丈夫，甚至多次出售旗下資產，如賣掉私人飛機和別墅，用以負擔其數以億計的醫療開支。

F1車神舒麥加｜F1戰績輝煌 共贏得七次總冠軍

舒麥加1963年出生於德國，自幼就參加卡丁車賽，是1984、1985年兩屆德國青少年卡丁車總冠軍，更在1987年成為歐洲總冠軍，因而走上了F1之路。

在1991至2006年的職業生涯中，總共贏得七次總冠軍。他在2006年賽季後宣布退役，在2007年至2009年擔任法拉利車隊的測試車手。舒麥加2009年宣布復出，並於2012年賽季結束後二度引退。

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