  • 30°C
香港時間：2024107日 (一) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【車神／舒麥加／世界冠軍／F1車神／Michael Schumacher／Gina-Maria／滑雪意外】德國「車神」舒麥加（Michael Schumacher），自2013年在法國滑雪意外受傷重創昏迷後，便一直未有公開露面。不過，有傳媒近日就爆出神隱11年的舒麥加，為見證愛女Gina-Maria的幸福時刻，決定於愛女婚禮首度公開露面，令現場賓客十分驚喜。而據外媒報道，舒麥加為防近況外洩，全場賓客入場前均需嚴守一項戒條。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

綜合外媒報道，舒麥加的愛女Gina與未婚夫Ian Bethke早前於西班牙馬洛卡島上舉行了婚禮，作為父親的舒麥加亦有出席婚禮。為了防止舒麥加的照片外洩，家人對婚禮「私穩」度要求甚高，如要求所有賓客於進場前將手機放在門口。

點擊圖片放大
+7
+6

F1車神舒麥加｜妻子不離不棄

舒麥加於2013年12月29日在法國滑雪時跌倒，重創頭部後，有消息指他一度淪為植物人，儘管其後又有傳已經甦醒，且不需插管呼吸，但其朋友、同為前車手的斯特雷夫（Philippe Streiff），卻透露過舒麥加一度全身癱瘓，需以輪椅代步，並失去溝通能力，記憶力也有所缺失。惟舒麥加的家人一直未有公開其情況，而他的妻子Corinna對他始終不離不棄，為了救丈夫，甚至多次出售旗下資產，如賣掉私人飛機和別墅，用以負擔其數以億計的醫療開支。

F1車神舒麥加｜F1戰績輝煌 共贏得七次總冠軍

舒麥加1963年出生於德國，自幼就參加卡丁車賽，是1984、1985年兩屆德國青少年卡丁車總冠軍，更在1987年成為歐洲總冠軍，因而走上了F1之路。

在1991至2006年的職業生涯中，總共贏得七次總冠軍。他在2006年賽季後宣布退役，在2007年至2009年擔任法拉利車隊的測試車手。舒麥加2009年宣布復出，並於2012年賽季結束後二度引退。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【一代車神】滑雪意外7年至今從未露面　傳「車神」舒麥加器官肌肉退化
18:11 2020/01/22
【一代車神】滑雪意外7年至今從未露面　傳「車神」舒麥加器官肌肉退化
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
12:54 2024/10/04
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
12:39 2024/09/26
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外

你可能感興趣

【一代車神】滑雪意外7年至今從未露面　傳「車神」舒麥加器官肌肉退化
18:11 2020/01/22
【一代車神】滑雪意外7年至今從未露面　傳「車神」舒麥加器官肌肉退化
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
12:54 2024/10/04
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
12:39 2024/09/26
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
健康問題 F1 賽車 法拉利 德國 西班牙

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】