機場事故｜女童墮機場捷運月台空隙　議員稱事故嚴重恐觸電質疑涉瞞報

▲ 香港機場無人駕駛旅客捷運系統（APM），早前發生一宗女童跌入列車與月台之間空隙的事故。（資料圖片）

香港機場無人駕駛旅客捷運系統（APM），據報早前發生一宗女童跌入列車與月台之間空隙的事故，但未有正式納入機管局事故調查報告中，有議員質疑有人瞞報。

今日（3日）有傳媒報道，指香港機場旅客捷運系統由去年底起的大半年間，共發生3宗事故，包括1名女童在去年底誤踏列車與月台之間的空隙，綜合涉事車廂及月台閉路電視片段顯示，該女童上車時，雙腳跌入空隙，用雙手按著車廂地板，幸獲同行成人救起，將女童從罅隙中拉出來，事後月台和列車幕門關上。



立法會議員張欣宇表示關注事件，認為事件可以很嚴重，如女童墮下路軌，可能會觸及供電系統而觸電，甚至如果列車照常開出，或會造成人命傷亡，幸好女童事發後被救起。他亦指，涉事女童年約5至6歲，竟大半個人跌入列車與月台空隙，質疑機管局要重新檢討月台安全設計，例如在空隙增加填充物。

張欣宇說，根據法例，相關事故需要上報及通報政府，但根據傳媒及據他了解，機管局並無相關事故的調查報告，而今次流出事發片段顯然來自機場內部，反映有機場職員曾看過相關片段，並非完全不知情。他說不排除有人瞞報，促請政府相關部門及機管局等徹查，並作出全面調查報告向公眾交代，確保類似事件不再發生。

據報另外兩宗事件，其中一宗涉及機場旅客捷運系統列車行駛期間，車尾爆出火花，懷疑是隧道內有外層帶金屬的紙屑跌落路軌引致。張欣宇指，有別於市區鐵路，機場捷運供電系統並非設置在車頂，而是設在路軌旁，一旦隧道內有金屬組件鬆脫，觸碰到供電軌，就有機會產生火花，但事件未有觸發跳電或影響列車運作，代表仍處供電系統的防禦範圍內，相信未有構成嚴重安全風險或事故。

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