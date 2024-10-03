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機場事故｜女童疑墮機場捷運月台空隙　機管局將重新檢視事件及提交報告

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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香港機場無人駕駛旅客捷運系統（APM），早前發生一宗女童跌入列車與月台之間空隙的事故。（資料圖片）

香港機場無人駕駛旅客捷運系統（APM），據報早前發生一宗女童跌入列車與月台之間空隙的事故，但未有正式納入機管局事故調查報告中，有議員質疑有人瞞報。機管局今日（3日）回應指，又說從片段畫面未能肯定小童部分身體曾掉進列車與月台間空隙，該宗事件按機制不屬須匯報類別，但會重新檢視事件性質，並在1個月內向機電工程署提交報告。

今日（3日）有傳媒報道，指香港機場旅客捷運系統由去年底起的大半年間，共發生3宗事故，包括1名女童在去年底誤踏列車與月台之間的空隙，綜合涉事車廂及月台閉路電視片段顯示，該女童上車時，雙腳跌入空隙，用雙手按著車廂地板，幸獲同行成人救起，將女童從罅隙中拉出來，事後月台和列車幕門關上。

立法會議員張欣宇表示關注事件，認為事件可以很嚴重，如女童墮下路軌，可能會觸及供電系統而觸電，甚至如果列車照常開出，或會造成人命傷亡，幸好女童事發後被救起。他亦指，涉事女童年約5至6歲，竟大半個人跌入列車與月台空隙，質疑機管局要重新檢討月台安全設計，例如在空隙增加填充物。

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張欣宇說，根據法例，相關事故需要上報及通報政府，但根據傳媒及據他了解，機管局並無相關事故的調查報告，而今次流出事發片段顯然來自機場內部，反映有機場職員曾看過相關片段，並非完全不知情。他說不排除有人瞞報，促請政府相關部門及機管局等徹查，並作出全面調查報告向公眾交代，確保類似事件不再發生。

據報另外兩宗事件，其中一宗涉及機場旅客捷運系統列車行駛期間，車尾爆出火花，懷疑是隧道內有外層帶金屬的紙屑跌落路軌引致。張欣宇指，有別於市區鐵路，機場捷運供電系統並非設置在車頂，而是設在路軌旁，一旦隧道內有金屬組件鬆脫，觸碰到供電軌，就有機會產生火花，但事件未有觸發跳電或影響列車運作，代表仍處供電系統的防禦範圍內，相信未有構成嚴重安全風險或事故。

機管局回覆表示，早於今年1月收到當局相關查詢，當時已提供詳細資料，稱按通報機制，以機管局當時掌握資料，上述3宗事件均屬不需要匯報類別，機電工程署當時亦接納機管局在匯報上的處理。

機管局指，女童疑跌入月台空隙事件據稱發生在去年11月，但由於機場旅客捷運系統的閉路電視紀錄只會保留1個月，故局方今年1月接獲機電署查詢時，未能透過閉路電視片段了解情況；翻查去年11月曾有當值員工報告，有乘客報稱鞋物掉進車廂與月台間的空隙，但沒有乘客報稱曾跌入空隙。

局方又指，近日有人提供據稱是事發過程片段，事發月台屬於1號客運大樓前往海天中轉大樓的列車月台，但從畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙，僅顯示可能有小童曾經跌倒。

機管局稱會重新檢視事件性質，以及與事件相關的匯報及處理，並於1個月內向機電工程署提交報告。局方亦指，捷運系統月台幕門及車門設有感應裝置，如有乘客被困於月台與車廂空隙時，月台幕門會保持打開，列車不會開出，以確保乘客安全。

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