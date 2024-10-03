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天價電話費｜中年漢見7億電話費嚇呆　網民計累積140年先到呢位數當中真相係？

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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中年漢見7億電話費嚇呆，網民計算起碼140年先到呢個數。（《大叔的愛》劇照）

【香港寬頻/7億電話費】電話費要繳付數千元已經算是昂貴，但竟有人要交付逾7億的電話費？近日有網民於社交平台分享日前到門市繳交費用時，發現前面使用自助繳費機交電話費的一名男子，其費用達至7.3億，該男子當場嚇呆，久久沒有反應。事件曝光後，有網民笑言「係咪幫全香港交？」

天價電話費｜中年漢見7億電話費當場嚇呆

該名網民於Threads上發文，表示「前晚交上網同電話費，我前面位叔叔要交七億」，又附上7億電話費的照片，照片中，該名男子用香港寬頻的自助繳費機交電話費，而屏幕上顯示的繳付金額為「$738,636,800」。帖主指該名男子看到後，當場嚇呆：

佢呆咗喺度好耐…我同排我後面嗰位女士都呆咗。

中年漢用香港寬頻的自助繳費機交電話費，而屏幕上顯示的繳付金額為「$738,636,800」。（Threads圖片）

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天價電話費｜網民分析7億電話費要累積140年

帖文隨後傳至各大社交平台，引來大批網民熱議，有網民使用AI計算要累積多少年才需繳交7億電話費，若假設電話費每6秒1元，需累積140年才會達到近7億4千萬元的電話費；也有網民笑指「應該係史上第一個因為交電話費搞破產嘅人」、「阿叔心諗要找幾多世先找得完7億電話費」、「七億幾電話費幫全香港交？」、「佢係咪收購咗香港寬頻」、「全香港今個月電話費我嘅！」。

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據悉，原因是該名男子將賬戶號碼錯誤輸入至繳付金額一欄所致。香港寬頻指會有嚴格系統處理繳費事項，亦會密切留意客戶查詢。

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