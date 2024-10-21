國際學校學費2024｜全港最新國際學校學費出爐　呢間學校1年出產17名IB狀元

▲ 2024年全港最新國際學校學費出爐！

【國際學校學費2024/債券】家長為避開填鴨式教育把子女送進國際學校，加上移民潮下，亦想提早讓子女為海外升學做準備，不少學校提供一條龍減省升學煩惱。小編整合了全港熱門國際學校的學費、債券、建設費等，以助家長物色適合預算及地點的國際學校。

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國際學校｜收生流程

每間國際學校收生流程都不同，但主要分為新學年招生及循環收生，以英基學校協會為例，家長可以提交一份網上申請，去申請英基小學或中學、智新書院或啟新書院的本學年或下一學年。英基國際幼稚園的K1、英基小學、英基智新書院或啟新書院的Year 1和Year 7的中央招生申請將於9月開放；宣道國際學校的預備班至1年級亦於每年10月截止申請，因此，家長要留意學校公布，以免錯過報名日期。

不過，更多國際學校都採用循環收生，即家長可全年隨時申請入學，當學校有學位空缺，就會邀請申請人接受面試或測試，然後插班入學。

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港島區國際學校｜英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，港島區有一間幼稚園——英基國際幼稚園（曉新）；小學包括白普理小學、清水灣小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學；中學則有港島中學、英皇佐治五世學校、南島中學、西島中學。英基在九龍區有兩所小學，分別是畢架山小學及九龍小學；新界區分別是沙田學院及沙田小學，另有4所幼稚園。

英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，2024年共誕17名IB狀元。

年級：小學及中學

入學申請：家長可以提交一份網上申請，去申請英基小學或中學、智新書院或啟新書院的本學年或下一學年。英基國際幼稚園的K1、英基小學、英基智新書院或啟新書院的Year 1和Year 7的中央招生申請將於9月開放；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：

年級/學校 2024/25學年學費 小學（Year 1-6） 港幣$132,500 中學（Year7-9）

（9年級於2024/25學年取消資助） 港幣$173,900 中學（Year 10-11） 港幣$152,200 中學（Year 12-13） 港幣$160,100 英基賽馬會善樂學校 Year 1–6：港幣$132,500

Year 7–9：港幣$173,900

Year 10–11：港幣$152,200

Year 12-13：港幣$160,100

另外，英基需付不可退還建校費，由$3,800-$38,000不等，詳見英基學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港加拿大國際學校。（香港經濟日報資料圖片）

港島區國際學校｜香港加拿大國際學校

香港加拿大國際學校成立於1991年，設有幼兒教育、小學及中學部，推行IB小學（PYP）及中學（MYP）及文憑課程（DP），此外，就讀學生亦有資格獲得加拿大安大略省高中文憑（OSSD）。該校學生的IB狀成績標青，2023年有1名狀元（45分），2024年有榜眼（44分）及探花（43分）各有4名。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前一年起接受申請。2025/26學年學前教育2024年11月期間開放申請；3至11年級課程2025年1月31日截止。

學費詳情：

年級/學校 2024/25學年學費 學前班 Nursery（半日）（雙語） $132,000 幼兒1年級 Early Years 1 （半日）（雙語） $148,900 幼兒2年級 Early Years 2 （全日）（雙語） $193,500 1年級預備班 Preparatory to Grade 1 （雙語） $200,900 2年級至3年級 Grade 2 to Grade 3 $182,700 4年級至5年級 Grade 4 to Grade 5 $184,400 6年級 Grade 6 $198,400 7年級至8年級 Grade 7 to Grade 8 $206,300 9年級至10年級 Grade 9 to Grade 10 $226,400 11年級至12年級^ Grade 11 to Grade 12^ ^$238,400

^ 2011年1月31日或之前註冊的學生每年將有$7000的annual credit用以支付初中（upper school）學費。

4年級及以上的學費包括的科技費（$1,500）、預科課程（IBDP）考試費（$6,000）、11至12年級的IBDP書簿費（$2,000）。

另外，加拿大國際學校每年設基本建設費（如適用）和新生報名費（entry fee）（$12,500）。獲錄取的學生須每年繳納不可退還的基礎建設費（$38,000，按年調整）或由債券（入學前必須購買）支付。有關基礎建設費及其他雜費，詳見加拿大國際學校網頁

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港島區國際學校｜漢基國際學校

漢基成立於1983年，是香港的元祖級老牌名校，亦是城中熱門的富二代國際學校，前港姐冠軍曹敏莉3名子女都在此學校就讀。漢基提供自學前班至13年級「一條龍」服務，推行普通話與英語教學；全港最早採用IB課程，7至11年級用IBMYP、12至13年級採用IBDP，其學費為全港國際學校最貴，未計基本假設費，2024/25學年小學學費每年逾27萬港元、中學每年超過32萬港元。

年級：幼稚園至中學

入學申請：學前班從入學年度前兩年9月1日起至入學年度前一年10月1日截止（所有申請人須出席學校舉辦的強制性簡介會）；1至6年級申請日期為9月1日至2月28日（最早可於預計入學日期前一年申請）

學費詳情：

2024/25年度 學前教育（Reception） 1至6年級（Year 1-6） 7至11年級（Year 7-11） 12至13年級（Year 12-13） 學費 $206,200 $273,400 $322,800 $327,100 年度基礎建設費

（建校費） $28,000 年費（Annual Fees）^ 按年級支付，每年介乎$9,460至$28,300。詳見漢基國際學校網頁

^2012/13年度起，至2017/18學年入學的家長可選擇繳納年費或持有人/公司提名權；年費不予退還。詳見漢基國際學校網頁

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港島區國際學校｜法國國際學校（FIS）

法國國際學校設有國際部和法語部，在港九各區設有校舍。FIS提供幼兒至十二年級的課程，創辦於1963年，是香港成立的第一批國際學校之一，國際部採用IGCSE及IB課程；法語部則採用DNB和BAC考試體制。中學生除了學習普通話，亦可選擇學西班牙文、德文或拉丁文。

年級：幼稚園至中學，4至18歲

入學申請：出世後可報名，全年接受申請

學費詳情：

報名費：$2,200（不設退款）

評估費：$1,000（不設退款）

債券：個人形式$125,000（其中包括面值$120,000的債券和不設發還的$5,000 – 有待教育局批准）；公司形式：$250,000

學費優惠：第3名孩子入學可享10%折扣、第4名及之後的孩子入學可享15%折扣

法語部 2024/25年度學費^ Petite Section & Moyenne Section（BIM**） $137,824 Grande Section（BIM**） $144,017 CP，CE1，CE2，CM1 & CM2（BIM** & SIA***） $140,235 6ème，5ème，4ème，3ème （LCE**** & SIA***） $163,885 6ème，5ème，4ème，3ème $148,647 2nde，1ère & Terminale（SIA） $200,895 2nde，1ère & Terminale（European section & oriental section） $181,534

**BIM = immersive bilingual curriculum

***SIA = American international section

****LCE = European languages and cultures

國際部 2024/25年度學費^ 學前班（Nursery & Reception） $143,381 1至6年級 $152,239 7至11年級 $190,565 12至13年級 $209,230

^可一次性付清，或分期付款，第一期付40%，第二和第三期各付30%

為確保子女在FIS有一席之位，家長必須或購買債券；每份債券只能供一位學生入讀。詳見法國國際學校

▲ 國際學校學費2024｜德瑞國際學校。（香港經濟日報資料圖片）

港島區國際學校｜德瑞國際學校（GSIS）

德瑞國際學校致力於學術卓越與跨文化教育，旨在培養具備國際視野的未來領袖。學校專注推動多元共融，提供優質學習環境，培養學生成為優秀的國際公民。德瑞國際學校提供英語國際部及德語國際部，各有兩間校舍。英語部採用IB課程，2024年共有3名考獲45分的狀元，榜眼（44分）更有10名，全校共約2/3學生取得40分或以上佳績。

德語部則以德國國家課程為基礎，應考德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA）。DIA考試評級分為1至6級，以1級為最高級。2024年德瑞學生DIA的平均成績為1.97分，名列全球135所德國海外學校的前茅，更有2名學生獲得1.0滿分！

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

幼稚園 GIS - DKG1-DKG2 ｜ EIS - KG1-KG2 小學 GIS - DVOR， K01-K05 ｜ EIS - Y01-Y06 初中 GIS - K06-K10 ｜ EIS - Y07-Y11 高中 GIS - K11-K12 ｜ EIS - Y12-Y13 第一期付款 $113,640 $117,540 $140,100 $148,080 第二期付款 $75,760 $78,360 $93,400 $98,720 合共 $189,400 $195,900 $233,500 $246,800

報名費和評估費用不設退還；註冊費約等於一個月的學費，將從第一期學費中抵扣。另每名學生須支付債券或基礎建設費，詳情連結

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港島區國際學校｜滬江維多利亞學校

位於香港仔的滬江維多利亞學校，同樣提供幼兒教育至12年級課程，是全港首間取得IB小學、中學及預科項目認證的IB一條龍學校，因而吸引不少家長報讀。而學校的公開試成績優異，2021年有3名學生考獲滿分45分，雖然今年未如往年誕狀元，但亦有10位學生考獲「榜眼」和「探花」成績。

年級：幼稚園至中學

入學申請：每年10月接受一年級入學申請

學費詳情：

年級 2024/25年度學費 可分期數 Year 1-5 $169,400 10 Year 6 $187,600 10 Year 7-8 $190,400 10 Year 9-10 $192,000 10 Year 11 $238,860 10 Year 12 $238,860 9

*申請費用：$500，可退還按金$60,000（此乃一次性費用，在第一年入學繳交）

除債券持有人外，所有新生學生（Y1-11）的家長被要求支付一次性可退還的資本徵稅，以促進學校的發展。詳見滬江維多利亞學校

▲ 國際學校學費2024｜香港國際學校

港島區國際學校｜香港國際學校（Hong Kong International School）

香港國際學校採用美式教育，提供幼兒教育至12年級課程，公開試類型為SAT，平均分為1,350分，而且有8成中學畢業生考入美國大學。該校舉辦不同課外活動、社區服務和實習計劃等，適合不同能力的學生。

年級：幼稚園至中學

入學申請：幼稚園及小學2024學年首輪申請截止日期為2023年10月1日；中學截止日期為11月1日

學費詳情：

年級 2024/25學費 建校費 學前班1-2年級（Year1-2） $217,800 $23,000 3-5年級（Year3-5） $217,800 $23,000 6-8年級（Year6-8） $227,300 $23,000 9-12年級（Year9-12） $253,400 $23,000

另外收取申請費$2,000，報名費$15,000

家長和擔保人可以透過購買無息債券，香港國際學校現發行三種類型的債券：包括家庭債券、標準企業債券及綜合企業債價錢由300萬至500萬不等，債券不是強制性的。在所有情況下，僅憑債券並不能保證被HKIS錄取，因為兒童必須符合 HKIS 的入學要求。詳見香港國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜韓國國際學校（香港經濟日報資料圖片）

港島區國際學校｜韓國國際學校

位於西灣河的韓國國際學校，創校於1994年，提供幼兒教育至中學一條龍教育，學校設有國際部及韓文部，國際部採用英式課程，小學採用「劍橋國際小學課程」教授英文、科學及數學，其他課程則根據英國國家課程編撰，中學則採用GCSE及A-Level課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學費（分10期） 學前班 $93,400 小學 $118,100 中學 $131,700

*申請費$2,000不可退及不可轉讓

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港島區國際學校｜新加坡國際學校

學校參考新加坡教育部的教育政策，提供14年一條龍新加坡式全人教育，中學採用IGCSE及IBDP課程，以英語及普通話雙語授課。學生在IBDP的成績優異，2020年有4名考生取得45分滿分成為狀元。

年級：幼稚園至中學

入學申請：可於入學前兩年的9月起開始報名，例如2024學年報名日期為2022年9月1日至2023年9月30日

學費詳情：

等級 2024/25 學年學費*須經教育局批准 預備班 $99,000 小學1-6年級 $154,900 中學1–4年級 $200,800 文憑課程第1年和第2年 $245,100

報名費用$2,800請注意，申請一旦成功提交，就不能推遲到另一個學年，並且所有費用均不可退還且不可轉讓。

另外所有學生在入學時都必須持有公司或個人債券，每張債券僅對一名學生的註冊有效，以及個人債券入場費詳見新加坡國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港猶太教國際學校

港島區國際學校｜香港猶太教國際學校

學校實行優質的小班教學，提供幼兒至中學一條龍教學，以個性化關注及先進技藝為基礎，培育學生對不同文化的熱愛，其中學生在數學與精算方面比較出色。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學費（分10期繳交） 學前班 $10,865 幼兒園、小學 $19,300 Elsa High School Main Stream $19,300 Elsa High School International Stream $22,609

另該校每年收取$17,640，適用於6至12年級的學生，詳見香港猶太教國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜啟歷學校

港島區國際學校｜啟歷學校

學校提供小班教學，每班人數不超過23人，老師可因材施教，並照顧學生的學習差異。學校大多數老師來自英國本土，可全面地為學生提供最地道的英式課程，提供IGCSE及A-Level課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 預備班-Year 6 $198,900 Year 7-11 $247,200 Year 12-13 $254,400

另外，學校需要收取債券、報名費、申請費等，詳見啟歷學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜蘇浙公學國際部（香港經濟日報資料圖片）

港島區國際學校｜蘇浙公學國際部

蘇浙公學實現「一校兩制」，分別有直資部和國際部，打造多元文化語境和彈性課程制度，鞏固學生兩文三語基礎。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 全年學費（分10期繳交） 存款金額 幼兒園（上午/下午） $82,400 $16,480 預備班（上午/下午） $82,400 $16,480 小學1-6年級 $98,500 $19,700 中學 $125,000 $25,000

該校需收取註冊押金，獲得學額後，須支付相當於兩個月學費的註冊押金。離校時，只要孩子完成至少1個完整學年，這筆費用可以退還。如果退學，需1個月書面通知，收到後押金也將退還，詳見蘇浙公學國際部網頁

▲ 國際學校學費2024｜港灣學校

港島區國際學校｜港灣學校

港灣學校位於鴨脷洲，提供小學至中學教育，是香港其中一間採用美式教育制度的學校，憑着早前展開的海藻養殖教育項目，入圍2023年「世界最佳學校獎」（World’s Best School Prizes）下的最佳環境行動學校獎十強，亦是香港唯一一間入圍學校。

年級：小學至中學

入學申請：全年接受申請，建議入學前一年報名

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 Grade 1 $223,700 Grade 2-6 $223,700 Grade 7-8 $231,700 Grade 9-12 $239,700

另外，該校收取$2,500報名費，另設債券及年度資本稅等，詳見港灣學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜蒙特梭利國際學校

港島區國際學校｜蒙特梭利國際學校

學校位於港島南區，設有幼兒教育及小學部，學校的教學課程是根據國際蒙特梭利協會AMI而編制，以兒童為中心，老師啟發學生自主學習，從而培育自律、自信和負責任的孩子。

年級：幼稚園至小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學費 上課地點 Montessori First Steps｜1-2 歲｜每天1.5小時 2 天（週二和週四） $3,600 海怡半島 3 天（週一、週三和週五） $5,300 海怡半島 Foundation Groups｜2-3 歲｜每天2小時 2 天下午（週二和週四） $4,300 半山愛秩序灣 3 天下午（週一、週三和週五） $6,000 半山愛秩序灣 5 天（週一至週五） $9,950 愛秩序灣、半山、海怡半島、赤柱 Casa dei Bambini｜3-6歲 半日遊（3-4 歲） $13,700 愛秩序灣、半山、海怡半島、赤柱 全日制（4-6 歲） $19,750 愛秩序灣、半山、海怡半島、赤柱 小學｜6-12歲 小學低年級（6-9歲） $19,950 赤柱 小學高年級（9-12 歲） $20,550 赤柱

另外該校需繳交每年資本徵費每位學生$35,000，詳見蒙特梭利國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港耀中國際學校

九龍區國際學校｜香港耀中國際學校

耀中國際學校在本港及內地有多間分校，因此學校除了英文外，亦相當重視中文課程。學校採用生成課程（Emergent Curriculum），即以學生的興趣生成課程，為學生度身訂造。中學採用IGCSE課程；高中則採用國際文憑（IBDP），過往畢業生成績優異，不少人亦考入頂尖學府。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

嬰幼兒學習計劃（6個月至2歲） 教學日數 2024/25全年學費 2 $57,959 3 $86,966 4 $115,929 5 $144,903

另外，該校設有不能日數的嬰幼兒學習計劃，詳見香港耀中國際學校網頁

年級 學費（分10期繳交） Years 1-6 $260,220 Years 7-11 $254,580 Years 12-13 $260,420

另外，該校所有小學生都必須購買債券，詳見香港耀中國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜美國國際學校

九龍區國際學校｜美國國際學校

位於九龍塘的美國國際學校，創立於1986年，設幼兒教育、小學、初中及高中部，採用美國標準課程（American Common Core），高中課程則採用大學先修課程（Advanced Placement，AP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25全年學費 幼稚園預備班（半日） $95,120 幼稚園預備班（全日） $141,960 Grade1-4 $145,880 Grade5-8 $156,800 Grade9-12 $172,120

該學校會收年度建校費，詳見美國國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港澳洲國際學校（香港經濟日報資料圖片）

九龍區國際學校｜香港澳洲國際學校

位於九龍塘的香港澳洲國際學校，創立於1995年，採用新南威爾斯的教育制度，跟隨澳洲的學年，1月開學、12月結業。學校提供幼稚園至中學課程，高中學生可選修新南威爾士州高中證書（NSW HSC）或國際文憑大學預科課程（IBDP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前兩年接受申請，例如計劃2024年入學，最早可於2022年1月申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 預備班 $114,800 預備班（全日） $141,000 Year1-6 $164,700 Year7-10 $190,000 Year11-12（HSC） $199,400 Year11-12（IB） $239,600

另該校收取資本稅及繳付債券等，詳見香港澳洲國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜宣道國際學校

九龍區國際學校｜宣道國際學校

位於深水埗區宣道國際學校，是不少星二代之選，包括陳慧琳兒子、陳敏之兒子等。學校提供幼稚園至中學課程，預備班至中小學課程採用加拿大亞伯達省認可的亞伯達課程，學生亦可在高中最後兩年選修國際文憑大學預科課程（IBDP）又或美國的進階先修課程（Advanced Placement，AP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：預備班至1年級10月截止申請；2至12年級12月截止申請；IB課程則滾動式錄取

學費詳情：

年級 2024/25年度學費 預備班 $132,600 Year 1-3 $147,600 Year 4 $155,200 Year 5 $166,500 Year 6 $178,000 Year 7-9 $192,400 Year 10-12 $210,400 國際文憑大學預科課程 $222,100

另該校收取個人資本證費用(可轉讓)，詳見宣道國際學校網頁

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九龍區國際學校｜宣道會劉平齋紀念國際學校

學校採用中英雙語的加拿大亞伯達課程教學，輔以教授繁體中文，除了培育學生學術和各種技能，亦加入品格教育課程，培養學生成為道德公民。

年級：幼稚園至小學

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 預備班 $123,190 Year 1-5 $137,150 Year 6 $160,260

關於個人資本證（可轉讓）、報名費、雜費等，詳見宣道會劉平齋紀念國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜協同國際學校（香港經濟日報資料圖片）

九龍區國際學校｜協同國際學校

學校位於九龍塘又一村，提供7至12年級的北美高中課程，遵從美國大學委員會的SAT和AP課程規範設計，畢業生獲得世界各地的大學和學院的認可。

年級：中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 Year 7-8 $134,000 Year 9 $139,600 Year 10 $140,200 Year 11 $155,850 Year 12 $156,500

注意：註冊學校名額需要預付$15,000的預付款，詳見協同國際學校

▲ 國際學校學費2024｜京斯敦國際學校

九龍區國際學校｜京斯敦國際學校

京斯敦國際學校為1歲至11歲的學生提供國際文憑小學雙語課程，在2004年起成為香港第一所獲授權推行國際文憑小學課程（IBPYP）的學校。

入學申請：報讀一年級盡量於學期初完成申請，11至12月進行面試

學費詳情：

年級 2024/25學年學費（每月） 2歲班（每星期5天） $9,650 3至五5歲班（每星期5天） $10,200 1年級至2年級 $15,100 3年級至4年級 $16,100 5年級至6年級 $17,100

另該校需收取學校發展費，詳見京斯敦國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港諾德安達國際學校

九龍區國際學校｜香港諾德安達國際學校

諾德安達教育集團是一家總部位於英國倫敦的教育集團，該集團目前在28個國家擁有61所學校。香港學校為3至18歲學生提供教育，中學採用IGCSE課程，高中則為IBDP課程，畢業生不乏被頂尖學府錄取，如英國牛津大學、劍橋大學等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 幼兒園早晨課程 $127,450 幼兒園下午班 $90,410 幼兒園低年級（預備班）上午課程 $87,920 幼稚園低年級（預備班）午間班 $87,920 幼兒園高年級（一年級）上午課程 $94,875 幼兒園高年級（一年級）下午課程 $94,875 一年級至六年級 $189,750 7-11年級 $212,360 12-13年級 $214,340

另該校需要收取資本註冊費，詳見香港諾德安達國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港斯坦福美國學校

九龍區國際學校｜香港斯坦福美國學校

學校於2017年成立，遵循美國的標準課程，結合IB課程及美國標准課程（American Education Reaches Out and Common Core Plus），高中提供國際文憑（IBDP）和美國高中文憑雙軌制。

年級：小學預備班至中學

入學申請：2024/25學年首輪報名截止日期為23年10月31日，11月至12月進行評估

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 Pre-Primary–Grade2 $206,800 Grade3-Grade5 $208,800 Grade6–Grade8 $227,200 Grade9–Grade10 $234,000 Grade11–Grade12 $249,800

另外該校設債券及資本稅，詳見香港斯坦福美國學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜哈羅香港國際學校

新界區國際學校｜哈羅香港國際學校

在2012年創校的哈羅香港國際學校，是英國哈羅公學在全球開辦的第4所分校，是香港首間提供寄宿制的國際學校，採用英國課程，中學部學生修讀IGCSE及A-Level課程。哈羅校舍佔地3.8萬平方米，環境優美且有貴族氣氛，學校鼓勵學生多元發展，特別是音樂、運動和藝術等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：2024年的1年級入學申請，截止日期為2023年10月1日；其他年級截止日期為11月1日

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 Nursery & Reception $169,050 Years 1-5 $193,571 Years 6-8 $221,105 Years 9-11 $221,105 Years 12-13 $229,875

學校需要收取寄宿費、資本稅等費用，詳見哈羅香港國際學校

▲ 國際學校學費2024｜香港美國學校-新界

新界區國際學校｜香港美國學校

香港美國學校是一間非牟利的國際學校，由全球最大的美國國際學校運營商之一Esol Education負責營運，涵蓋小學、初中及高中課程，提供美式國際教育課程，小學預備班至10年級均採用美國標準課程，高中開辦IBDP課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 KG（小學預備班） $159,500 Year1-4 $183,500 Year5-6 $195,000 Year7-8 $195,000 Year9-10 $216,000 Year11-12 $227,000

另該校要收取報名費、建校費、債券等，詳見香港美國學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港學堂

新界區國際學校｜香港學堂

香港學堂位於西貢，採用IB國際文憑課程，是香港少有的「一條龍」IB學校之一。其校舍佔地面積廣闊，提供多元化課外活動和推動融合教育。雖然學校以英語為主要教學語言，但校方亦重視中文教育，因此幼兒班到5年級，普通話都會作為專業科目來教授，中學亦可選修中國語文及文學、普通話等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：學生入學前一年接受申請

學費詳情：

年級 2024/25學年學費 Pre-K1 $112,200 K – G5 $213,500 G6 – G8 $235,000 G9 – G10 $244,900 G11 – G12 $254,800

該校收取申請費、入場費、學費押金、債券等，詳見香港學堂網頁

▲ 國際學校學費2024｜李寶椿聯合世界書院（香港經濟日報資料圖片）

新界區國際學校｜李寶椿聯合世界書院

書院為16至19歲學生提供IB預科課程，亦是哈羅以外提供寄宿的國際學校。1992年創校以來，培育不少成績優異畢業生，升讀全球頂尖大學。除了學業成績，書院亦看重學生是否有貢獻世界和服務社會的願景，想獲取錄的學生必須證明一直有籌辦和參與不同義工服務。

年級：中學

入學申請：首輪申請約於10月中截止

學費詳情：

該校本地學生及海外學生收費不一樣

本地學生全年學費$316,000

海外學生全年學費$416,000

該校提供獎學金及學費減免計劃，詳見李寶椿聯合世界書院網頁

▲ 國際學校學費2024｜基督教國際學校

新界區國際學校｜基督教國際學校

位於沙田石門的基督教國際學校創辦於1992年，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請，有學位空缺時會邀請申請人參與評估

學費詳情：

年級 2024/25年度學費 幼稚園 $85,900 Grade1-5 $143,400 Grade6-8 $190,000 Grade9-12 $194,700

該校設債券，詳見基督教國際學校

▲ 國際學校學費2024｜沙頭角國際學校

新界區國際學校｜沙頭角國際學校

學校只設中學部，與3間國際小學緊密合作，包括康樂園國際學校、日本國際學校及京斯頓國際學校，中學採用英式課程，高中採用IGCSE及IB預科課程。校方亦提供不同課外活動，包括帆船賽、騎馬等。

年級：中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：每年$177,800 - 197,400

詳見沙頭角國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜康樂園國際學校

新界區國際學校｜康樂園國際學校

學校採用IB小學課程框架，開發具國際視野、挑戰性和平衡的課程，中學部為沙頭角國際學校。

年級：幼稚園及小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

學前班（每週3天下午) 半日托兒所 全日制托兒至Year 6 Term 1 $32,420 $56,350 Term 2 $12,220 $24,325 $42,265 Term 3 $12,220 $24,325 $42,265 應付費用總額 $24,440 $81,070 $140,880

其他費用，詳見康樂園國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜香港墨爾文國際學校（香港經濟日報資料圖片）

新界區國際學校｜香港墨爾文國際學校

位於大埔的香港墨爾文國際學校，於2018年8月開校，是繼哈羅公學到香港辦學後，在香港札根的另一所名校。墨爾文是香港首批開辦森林學校課程的學校之一，由森林學校三級認證的領導負責。課程採用國際文憑組織（IB）的小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科課程（DP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前2年起接受申請，例如計劃2025年入學，最早申請日期為2023年9月

學費詳情：

年級 2024/25學費 Prep 1 to 6 (PYP) $189,760 Foundation Year 1 to 3, Remove and Hundred (MYP) $215,850 Lower Sixth and Upper Sixth (DP) $215,850

學校其他雜費及年度資本稅，詳見香港墨爾文國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜挪威國際學校

新界區國際學校｜挪威國際學校

學校規模不大，最初是為居港的挪威人而設，1994年成立，現設幼稚園及小學課程，採取小班教學，環境優美，校園是平房建築田園風，有山景有球場。學校採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

年級：幼稚園及小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

2024-25學年小學（一年級至六年級）全年學費：$126,800

每年$13,670的資本稅也適用於所有小學生

詳見挪威國際學校網頁

▲ 國際學校學費2024｜思貝禮國際學校

新界區國際學校｜思貝禮國際學校

學校採用英式課程，參考英國及國際的教學經驗，主打專科教學。校舍設有水上運動中心、體操訓練中心及舞蹈室等，為不同年齡的學童提供不同的課外活動，希望透過提供表演的機會，建立學童的自信心。

年級：幼稚園至小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：

年級 全年學費 幼兒班 半日制/全日制 $107,600 / $162,200 預備班 $174,200 1 至 6 年級 $201,200

家長需為每位獲取錄的學童在每個學年繳交該年度的建校費，持有優先建校費證明的學童則獲豁免。2024/25年度的建校費為港幣$50,000 (半日制幼兒班的年度建校費為$30,000)。

詳見思貝禮國際學校網頁

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