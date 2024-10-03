富豪雪糕丨港女排隊買雪糕被內地情侶插隊　富豪雪糕職員主持公道獲讚

▲ 港女發文指，在富豪雪糕被一對內地情侶打尖。

富豪雪糕近幾年成為人氣品牌，特別吸引旅客買雪糕打於！不過前日（10月1日）有港女在個人Threads上載一張富豪雪糕車的照片，自稱在排隊買雪糕時，卻被一對疑為內地情侶插隊，指：

話說頭先我去咗買富豪雪糕

屋企人好想食所以咁長龍都排

排到前面大概仲有4分鐘左右到我哋嘅時候

無啦啦有一對強國嘅Couple打尖

喺網上見到太X多人，由得佢哋打尖

真係頂唔X順

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▲ 樓主在個人社交平台上載富豪雪糕車照片，並講述被插隊的經過。

富豪雪糕丨詐傻扮懵打尖

樓主續表示，在此情況下，他問當中插隊情侶的男方，寫道：

咁我就走咗去問原本排喺我哋前面嘅遊客

：不好意思，請問你們認識後面這個男人嗎？

遊客：不認識

咁我就知前面嗰個強國男人係打尖

：先生你插隊，麻煩你排隊

🧑🏻：你不要亂講，我沒有，我一直在排

：前面個人都不認識你，你不是插隊是什麼？

🧑🏻女性朋友：我一直在後面排過來

：你說一說後面的壁畫有甚麼一直排了半小時，大概有甚麼也會說到吧？（個女人唔出聲）

🧑🏻：你閉嘴吧

：為甚麼我要閉嘴？你是誰？

…省略200次佢叫我收聲

接著，樓主指他們的爭執連富豪雪糕職員也聽到，寫道：

然後我哋嘈到富豪雪糕嘅Staff聽到

Staff ：邊個冇排隊？

前面嘅遊客同埋我哋都同Staff講中間嗰個黑色衫男人冇排隊

staff：你不會買到的你去排隊吧

🧑🏻女性朋友：算了算了，不吃了（扯走🧑🏻）

🧑🏻：甚麼垃圾人

佢仲撞咗我阿媽一下😀

件事完結咗之後，周邊都有好多中國大陸嘅遊客同我哋講，唉，唔好嬲啦佢哋走咗啦

此外，樓主再在留言位置補充寫道：

補充一句 無論全球邊個國家嘅旅客過嚟香港旅行 都完全冇問題 但麻煩最基本嘅禮儀、禮貌要識😀 排隊同埋唔好打尖真係咁難咩？

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富豪雪糕丨網民稱讚職員

網民紛紛留言稱：「唔打尖好似攞佢命咁」、「插隊仲惡人先告狀」、「以後排隊要影定張（背）脊相！問佢：『邊個係你呀！仲唔係打尖』」。

同時不少網民讚雪糕車職員主持公道，指：「Good job!!! 👍👍👍 富豪雪糕個職員都做得好好」、「個Staff（職員）好好，有時遇着啲唔理插隊，照收錢嘅真係會頹」、「無助長呢啲歪風，真係好值得讚！」。

而樓主亦再補充，當時在場不少內地遊客都守秩序排隊，插隊情侶只屬個別例子，稱：「其實我前後好多都係大陸嘅人，佢哋真係正正常常排緊隊，總係會有啲老鼠屎扮晒蟹」。

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