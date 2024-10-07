夜繽紛｜九龍城夜市周六載譽歸來　一連兩晚免費請逾萬市民「潮」食「潮」玩

▲ 「潮玩」夜市周六、周日舉行。（主辦方供圖）

由九龍西潮人慈善基金主辦的「潮玩夜市 Chill Night Market 2.0」載譽歸來，本月12日（周六）、13日（周日）一連兩日在賈炳達道公園體育場開張。

九龍西潮人聯會會長陳欣耀透露，今年規模更大，屆時有逾20個攤位供市民「潮」玩「潮」食，已派出一萬張飛，另每日亦預留1500張飛現場派發。

20多個攤檔，會提供瀘水鴨、潮州牛丸、潮州紅桃粿、油柑子、功夫茶等潮式美食，亦有多個文化攤檔，並設有多個「打卡位」。

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除了潮州美食，屆時還有連串潮汕特色活動，包括潮州英歌、潮州搶孤、潮語學堂等。

《九龍城寨》原著作者余兒同場舉行簽書會

陳欣耀透露，今年除了繼續有官員捧場，今年較特別的是，邀請到《九龍城寨》作者余兒，親臨現場與大家分享創作心得及舉行簽書會。

周六夜市，下午4時開始，晚上9時結束，周日則提早至上午11時開始，晚上8時結束。陳欣耀解釋，9點前結束是因為擔心噪音打擾附近居民。

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