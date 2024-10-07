青年置業｜工聯會倡推「青年置業儲蓄計劃」　月供四千買政府債券　到期連本帶利變首期

▲ 工聯會發表青年置業儲蓄計劃倡議書。（工聯會供圖）

房屋署署長羅淑佩早前表示，會積極考慮推出措施協助青年購買資助出售房屋。工聯會建議，推出为期三年的「青年置業儲蓄」先導計劃，每年600個名額。

工聯會今日發表有關倡議書。提議在原來《長遠房屋策略》已經規劃的單位數量外，增加「青置計劃」專項單位，防止分薄原已規劃的單位數量，以「藍表」作標識。工聯會立法會會議員鄧家彪認為，這些專項單位可分佈在三大發展區內，發展方式可以是政府主導或以公私營合作的形式興建。

提議推三年先導計劃 年設600名額

他續指，參考「居屋2022」有14%居屋單位買家為30歲以下，推算約為1,250名買家，假設未來其中一半買家參加「青置計劃」，即約600個名額，提議政府可以推出為期三年的先導計劃，合共1,800個名額，再按青年的反應調整計劃名額。

工聯會建議合資格對象為21至40歲、沒有持有住宅物業的青年。具體做法是，申請者在指定年期內，購買政府指定債券或基金，到期時本金和利息轉換為首期，並獲得選樓權。工聯會另一議員郭偉强指，儲蓄計劃的供款水平以25至34歲僱員工資中位數的20%作參考，以2023年的水平計算，每月最低供款約4,240元，形容是一個可負擔的水平。

倡「嚴入寬出」 計分制決定選樓次序

郭偉强希望計劃採取嚴入寬出原則，「嚴入」是指在加入計劃時申請者需符合入息及資產限額的要求，並通過審查，限額可參考當時居屋申請資格。申請者在申請時及整個參加計劃期間都不可持有本地住宅物業。

至於「寬出」，是為了鼓勵青年在參加計劃期間保持上進，計劃到期選樓時，只對參加者進行資產審查，要求參加者不可持有本地住宅物業，以及其資產總值不超過當時居屋申請資產上限。

工聯會又建議，以計分制決定選樓先後次序，參加者到期選樓時，以夫妻為單位申請，或家庭有初生小孩，可獲得加分；如夫妻同為計劃參加者亦會加分。



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