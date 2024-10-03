膝關節痛｜60歲主婦常晨運「菠蘿蓋」疼痛 中醫師分享治療膝關節方法

上文提到膝關節痛中的運動膝，其實膝關節不同位置疼痛，反映不同傷患，治療方式也有分別。註冊中醫師唐文儀博士表示，經過專業醫師確定患處，才能對症治療。

「醫師，我膝頭哥痛，行路都無力，而家連去街市買餸，中間我都要坐一坐才返到屋企。」60多歲的黎女士愛好晨運，偶爾有骨傷，都會前來看症。

唐博士為黎女士做了簡單檢查，發現她主要壓痛點在臏骨（俗稱「菠蘿蓋」）上，即問診，「 你痛咗幾耐？係咪四頭肌都有痛？」

黎女士連連點頭︰「早兩日行完山就開始痛，我聽你話，有骨傷早睇早康復，唔駛留手尾嘛！」

病人肯聽醫囑，唐博士當然高興。「我同你針灸，一陣再做手法治療推拿，食幾劑中藥，可以活血祛瘀、通絡止痛，提升你活動能力。好番後要加強股四頭肌力量鍛練，就可以減低復發機會。」

膝關節結構複雜

膝關節是結構複雜，由3個關節面組成，臨床上，膝關節痛患者症狀有疼痛、關節不穩定、僵硬、腫脹、無力和膝關節屈伸受限制。

唐博士表示，膝關節不同位置的疼痛，病症亦有很大分別。以膝關節前方疼痛為例，有機會是臏骨附近有肌腱炎或發生部分撕裂。而膝關節內側疼痛，常見於半月板撕裂，患者會有膝關節突然發軟或交鎖（膝關節僵硬卡住）；亦有可能是內側副韌帶受傷或退化性疾病。患者在鵝足肌腱下有滑囊炎，這病常與伴有膝關節內側骨關節炎。

及早治療 免造成功能障礙

膝關節外側疼痛，是髂脛束綜合症（又稱跑步膝），過度運動會引發髂脛束痙攣及炎症。發生在膝關節後方疼痛，或跟內側半月板撕裂或膕窩（膝蓋後方）囊腫有關。

唐博士表示，膝關節無力，可以是急性發作，也可以是逐漸出現，當膝關節的伸膝裝置部分肌腱撕裂時，若然不及時治療，肌腱撕裂可演變成完全斷裂，造成嚴重功能障礙。

唐博士表示另一項要留意的是，髖關節疾病亦有可能出現類似膝關節病的症狀，故觸診時會同時為病人檢查髖關節，以免誤診。

▲ 註冊中醫師唐文儀博士

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