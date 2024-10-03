國泰飛機餐｜港女讚國泰「特別版」飛機餐好味食足8款配料　1款餐無味最難食被鬧爆

▲ 港女讚國泰「特別版」飛機餐好味食足8款配料，1款餐無味最難食被鬧爆。

【國泰/飛機餐/特別餐膳/宗教餐/素食餐/兒童餐/醫療餐】近日，一名港女在社交平台分享試食國泰航空「特別版」飛機餐的經歷，並表示對飛機餐印象不佳，若然有得揀，她想精明挑選較美味的餐膳。影片一出旋即惹起爭議，網民反應呈兩極化，既有直斥事主該款飛機餐不是給普通人吃；亦有人力撐，認為在不浪費食物的前提下，乘客有權選擇自己喜歡的食物。

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國泰飛機餐｜對比3款飛機餐

港女從一次香港飛往日本的航班上試食了低卡餐，該餐頭盤是一份沒有醬汁的沙律，主菜則是紅蘿蔔粟米蝦仁加薯蓉，及一塊不太甜的朱古力蛋糕作甜品。與普通餐相比，這款餐點的頭盤更換為蕎麥麵，並增加了雪糕和牛油，讓她感到碳水化合物的份量明顯增加。

第二次，她嘗試了糖尿病餐，稱純粹出於好奇而選擇。早餐包含低脂乳酪穀物包和生果，但主菜的味道卻讓她失望，蛋黃硬得幾乎無法食用。回程的晚餐更是讓她感到失望，主菜的味道乏善可陳，讓她決定下次不再選擇這款餐。

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過去有網民於港女的IG留言說猶太餐好吃，於是事主從香港飛往峇里島的航班上試食猶太餐，並讓她感到驚喜。影片可見食物擠滿盤子，食物有雙層包裝設計，確保食物可以在「非猶太教」的加熱爐進行加熱，保障猶太餐純淨。

這款餐點包含煙三文魚香草醬沙律、麥包、糖水浸生果、蘋果金寶（apple crumble）、橙汁、餅乾、一粒朱古力及主菜雞肉炒雜菜配印度飯等8款配料，份量相當豐富。她對這道餐點的味道讚不絕口，並引發了網友的關注和討論。

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國泰飛機餐｜網民反應兩極

影片在Instagram上獲得了超過100,000次觀看，網友的反應卻呈現兩極化。有網友批評這款飛機餐「唔係俾普通人食」，認為這樣的選擇有違宗教原則；而另一方面，也有網友支持港女的做法，認為在不浪費食物的前提下，乘客有權選擇自己喜歡的食物，「難道有得揀，點解唔揀個好食嘅?」、「小朋友先食得開心樂園餐？」

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國泰飛機餐｜提早預定特別膳食

根據國泰航空的官方網站，乘客可以根據自身需求提出各類特別膳食要求，包括宗教餐、素食餐及醫療餐等。若需預約特別餐膳，乘客請於航班預定出發時間前最少 24 小時提出有關要求。

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