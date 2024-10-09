「好好生活」ESG實踐計劃！協助中小企好好實現可持續發展

ESG（環境、社會及企業管治）的應用並不限於大企業，或有盈餘後才考慮開展，事實上ESG對所有企業及個人而言極其重要，比如企業的生產過程、供應鏈及產品包裝等會對環境構成影響。另一邊廂，隨着消費者對環境問題的關注日益加深，愈來愈多人支持可持續發展的品牌。因此，企業發展融入ESG元素，既能減少資源浪費，降低營運成本，又能滿足市場需求，提升企業形象及市場競爭力。香港社會服務聯會（社聯）去年便聯同世界自然基金會香港分會（WWF），舉辦了名為「好好生活」ESG實踐計劃，為初次參與或希望進一步在業務中實踐環境管治及保護的中小企業及社福機構提供專業支援，實現可持續發展目標。

▲ 「好好生活」ESG實踐計劃為初次參與，或希望進一步在業務中實踐環境管治及保護的中小企業及社福機構提供專業支援。

實踐ESG政策的迷思



如今可持續發展已成為不少企業穩定運作的重要基石，很多中小企業及社福機構均認同可持續發展工作的必要性，尤其在提升競爭力、降低風險、增強品牌形象、吸引資金、提高員工滿意度和符合法規要求等方面影響尤深，致力在履行社會責任同時帶來經濟效益，社聯共創——伙伴關係拓展主管陸偉儀形容：「中小企業在可持續發展中扮演重要角色，透過推行ESG政策並建立可持續營運模式，中小企業能提升競爭優勢。」

然而，礙於公司規模、人手、資源等因素，開展ESG工作的進度不一，成效也各有不同。其中主要實踐ESG事務的行政及人力資源部門人員，大部份都欠缺ESG的相關知識，令措施的落實遇上困難。WWF企業可持續發展主管何美娟提及：「香港中小企在推行環保政策方面，一般有兩個迷思。第一，環保政策須專人負責，並要大量資源投入。第二，中小企業對環境保護及可持續發展的影響力有限。事實上，夥伴間的交流及支援才是重要元素，當中亦有低成本或零成本的做法，一同推動成效會更顯著。」

▲ WWF企業可持續發展主管何美娟認為夥伴間的交流及支援才是重要元素，成效會更顯著。

有見及此，社聯2年多前與WWF一同推行「好好生活」ESG實踐計劃，透過實體及線上工作坊等協助中小企業把握機遇，在企業內部推行可持續發展政策。其中社聯運用龐大的網絡，促進不同界別的持份者參與，將計劃推廣至4000多家「商界展關懷」計劃公司、社會服務機構、社會企業等不同界別的持份者，並協助籌辦線下介紹及分享會，讓參與單位捕捉時下ESG趨勢，分享心得、交換意見。WWF則透過調查了解企業執行ESG環保政策的狀況、方式及困難，再以行為科學理論為基礎，例如COM-B model、原子習慣等，設計一套簡單易用的「行為實踐工具包」，幫助企業更有系統地去設計適合員工參與的環保活動，WWF亦會獨立策劃及協作活動，向公眾及企業推廣低碳可持續生活模式。

▲ 「好好生活」ESG實踐計劃透過實體及線上工作坊等協助中小企業把握機遇，在企業內部推行可持續發展政策。

社聯共創——伙伴關係拓展主管陸偉儀形容：「一系列的活動除了提升及鞏固到企業和員工對ESG及可持續發展的認識外，更可以作為同事與管理層溝通的契機，協助他們重新思考企業内部溝通及策劃ESG政策的方式，學習如何更有效了解各人在開展ESG遇到的困難。同時，企業可以根據自己公司的能力將環境及社會有關元素融入業務運作，去開展可行性較高的項目，並將行動拆分成多個細微部分（small steps），讓同事更容易掌握，最終為企業建立新的文化及價值。」



好好推行的ESG方案



大部份參與「好好生活」的機構，都能透過項目取得經驗及成效，並在完成半年計劃期間找到其他機會，持續相關內部ESG推展工作。參與計劃之一的圍爐婦女創意伙伴專門從事婦女培訓、就業服務及綠色產品業務開發，其透過WWF的協助重新檢視公司包裝流程，包括把A4運單改以A5紙印刷，並將通用紙箱改用客製化紙箱及更環保物料，大幅減少過度包裝，節省包裝成本，而客製化包裝的儲放空間亦減少9成，釋出的地方可改建為員工休息室。

▲ 社聯共創——伙伴關係拓展主管陸偉儀形容，「好好生活」一系列的活動提升及鞏固到企業和員工對ESG及可持續發展的認識。

另一間參與機構 ESG Hong Kong Limited則通過遊戲方式推行企業內部的環保教育，包括「環保問答大賽」及「廢物分類回收遊戲」。員工可以輕鬆學到日常生活相關環保知識，例如哪部家電用電量最大。另有公司邀請同事成為「環保大使」，與策劃團隊一同推行計劃，互相鼓勵。何美娟表示：「同事的參與程度將決定計劃成功與否，這樣的同行方式（Cohort）鼓勵管理層、參加者與持分者保持溝通，不但更容易將環保理念融入公司價值觀、員工的日常，同僚間互相提點下相對容易培養新習慣，例如出外午飯時關掉電腦顯示屏，收工時熄燈、熄冷氣。我期望這些企業的努力和成果能激勵更多的企業和機構踏出第一步實踐ESG，共同實現可持續發展的目標。」

▲ 大部份參與「好好生活」的機構，都能透過項目取得經驗及成效，並在完成半年計劃期間找到其他機會，持續相關內部ESG推展工作。

由此可見，中小企業在實踐ESG方面具有巨大潛力，「好好生活」ESG實踐計劃的成功案例亦顯示出中小企業在參與環保和社會責任計劃的可行性，有助增強團隊的信心，進而促進員工的參與和投入。隨着時間的推移，這些企業透過持續優化其ESG策略，可以確保在市場維持競爭力，最終實現可持續發展的長期目標，更多詳情可瀏覽計劃網頁：https://ecoliving.wwf.org.hk/

（特約）