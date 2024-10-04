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整容惹禍｜24歲女接受8小時「馬拉松式」整容手術　呼吸困難吐血終痛苦身亡

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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24歲女難抵折扣誘惑，「馬拉松式」整容8小時接受6次手術，呼吸困難吐血終痛苦身亡。

【整容／整形／手術／抽脂／呼吸困難／心臟衰竭／心臟病】愛美是女人天性，但倘若賠上性命就得不償失。巴西一名24歲女子，日前疑難抵整容手術折扣優惠，接受了一連串長時間「馬拉松式」整容，8小時内分別進行了6次不同整容手術，其後引發嚴重併發症，包括有呼吸困難及吐血症狀，延醫22天後痛苦身亡。

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整容｜8小時内進行6次不同的手術

據《太陽報》報道，巴西24歲女子Viviane Lira Monte透過網絡找到一位整容外科醫生，並在8月31日進行手術。手術的第一部分，包括縮小乳房以及為腹部、手臂、背部和下巴抽脂。然後外科醫生再將抽脂手術中的脂肪取出，移植到臀部和唇部。

報道指，這項馬拉松式整容手術歷時長達8小時，期間Viviane一共接受了6項不同手術。而手術結束後僅15小時，她就被允許離開手術室回家，惟她的健康狀況卻迅速惡化。

整容｜整容引發併發症嘔血身亡

Viviane的家人表示，當他們將她送往當地醫院時，她感到極度疼痛。醫生發現她的血壓急劇下降，立即將她轉移到另一家醫院，並在院內接受重症監護。

由於腹部感染導致心臟衰竭，她在深切治療病房住了22天後，最終於9月26日不幸去世。她的丈夫Renan Santiago傷心欲絕，並告知記者：

她吐了血，後來康復了，但她的病情一直不穩定。由於手術，她出現了很多發炎和感染。她無法呼吸，但他們仍然設法救她，並給她插喉，但她就是沒能好過來。我們看著她的生命一點一點地流失。22天的痛苦中，她每天都用微弱的聲音與我們說話。她知道自己快要死了。

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更多相關報道：【整容風險】内地31歲女做隆鼻手術器官衰竭亡　涉事診所連夜改名繼續營業

整容｜醫生曾以折扣引誘做更多手術

Renan稱，涉事外科醫生曾引誘Viviane進行比她當初想要的更多手術。他指，Viviane向外科醫生求醫，只是為了做乳房整形手術和腹部抽脂手術，但醫生卻游說她做其他手術，說她還需要在手臂和背部進行抽脂，還為她提供折扣優惠，以預約更多手術。

當她諮詢回來後，她說他會做更多的事情，因為醫生開出了更好的價格，並確保一切都會順利。

最後，Viviane付了42,000英鎊（約43萬港元）手術費，並談好在8小時內接受6項手術。Renan還聲稱，當Viviane開始出現問題時，這名整容外科醫生卻去了外地，直到她去世前幾個小時，才現身ICU病房。

當地媒體向涉事外科醫生詢問此案時，拒絕發表評論。警方也認為此案確實有可疑之處，已經展開調查。

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