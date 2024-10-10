營養補充品｜食維他命B12醒腦提神？過量傷身反致癌　患1類癌風險暴增4.7倍

【維他命B12／營養補充品／補充劑／維他命丸／Supplement／營養師／B雜／致癌物】不少人有服用營養補充品的習慣，有時免疫力差或是提不起勁，都會以為是缺乏某種營養素所致。而事實上，亂食營養補充品可能會弄巧反拙。台灣有醫生指出，雖然多吃保健品看似對身體百利而無一害，但服用過多的維他命B12，反而恐怕增加患上癌症的機率。

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營養補充品｜無須額外補充 現代人完全不缺

台灣神經內科醫生方識欽在當地健康節目《小宇宙大爆發》上拆解食用維他命的不同迷思，指很多人一旦覺得疲累就會吃維他命B雜補充，感覺吃完有提升精神的作用。方識欽指出，維他命B雜包含維他命B1、B6、B9、B12等，而當中的維他命B12是要透過胃部吸收，且只有這種不容易被自然排出體外。故此，一些就算已經切胃的病人，他們的肝臟仍存有足夠使用10年的維他命B12份量。

方識欽補充，一般在是市面上購買的維他命B12補充品，一顆含1000微克的維他命B12，然而 人類每天只需要攝取2微克就足夠 。很多人有吃維他命B12的習慣，導致在門診抽血檢查時，經常發現體內存有過量維他命B12，有些「甚至已經（太多）量不到的」。事實上，就算不服食維他命B12補充品，現代人普遍幾乎無人缺乏這種營養素。

營養補充品｜攝維他命B12過多恐致癌

就以神經內科為例，維他命B12經常被用作紓緩神經的藥物。方識欽指出，攝取維他命B12的作用是製造DNA的合成和補充粒線體的能量。若補充太多，就如同體內不斷製造很多基因，反而會增加細胞癌化風險。他引用英國基層醫療的一項研究，以對比75萬人的血液樣本化驗結果發現，體內含高量的維他命B12人士相比起正常值的人士 多4.7倍患癌風險 ，尤其是有實體腫瘤的癌症，如肝癌、肺癌等。故此，他建議大家食用維他命B12時要適可而止，現時仍無醫學研究證明，多補充維他命B12能夠為身體帶來額外的好處。

方識欽亦提到，有些癌症病人因接受頻繁化療和電療，導致身體非常虛弱，故開始服食維他命B12補充體力。他強調，這種做法不但無補於事，反而會 增加癌症復發率 。

營養補充品｜維他命B雜8大好處

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁解釋，「維他命B雜」其實是指多種維他命B的複合營養素，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9及B12，不同的維他命B能針對不同的身體不適作出調理，故此為大家拆解維他命B雜的8大好處:

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營養補充品｜缺乏維他命B 9大症狀

台灣泌尿科醫生戴定恩於Facebook專頁指出，維他命B是人體必需的維他命，但屬於水溶性，因此會於體內不斷流失，必須靠飲食不停補充，才能維持充足。一般缺乏維他命B都是基於以下9大症狀，如果發現出現這些狀況，可透過食物攝取，會比起食用錠劑補充更好：

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營養補充品｜6大類攝取維他命B食物

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