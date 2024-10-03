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施政報告｜民建聯倡放寬上市門檻　容許港投公司認購優質新股

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 34 分鐘前

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民建聯今日舉行記者會，發表「提升本港新股上市及融資中心的地位」建議書。（民建聯供圖）

新一份施政報告月中發表，民建聯今日舉行記者會，發表「提升本港新股上市及融資中心的地位」建議書，提出六大建議，包括放寬上市門檻，調低上市財務要求；調低股票印花稅；又建議容許港投公司旗下基金認購優質新股等。

民建聯立法會議員陳仲尼表示，香港上市集資額過去一直佔據三甲位置，但自2021年起，香港排名已跌出三甲。至2023年，因利率急升，全球IPO的集資規模大為減少下，本港IPO總集資額僅463億港元，同比降56%。2024年香港上半年新股市場表現仍然偏弱，融資規模僅131億港元，同比下降27%。

會計界議員黃俊碩則指出，儘管近期本港IPO申請已有所改善，但從長遠發展而言，民建聯認為當局在提升本港上市集資的吸引力及市場流通性上，仍有較大空間可繼續努力。

再促調低股票印花稅或單邊徵收

民建聯建議港交所及證監會參考美國、內地等市場，在符合盈利要求下可豁免最低市值要求的做法。建議可改為只需符合最低公司市值，或者過去3年累計盈利不低於8,000萬元以及最近一年盈利最少3,500萬元任何一項條件便可。

民建聯又再促調低股票印花稅或只向單邊徵收，以減低本港證券市場交易成本，向市場「釋出善意」，讓投資者感受本港繼續鞏固國際金融中心的決心。民建聯估計，倘若把股票印花稅修改為單邊0.1%，以每日平均成交額約1,300億元計算，政府收入每年料減少290億元。

黃俊碩：打鐵還需自身硬

另外，民建聯又建議政府牽頭，在符合「香港投資管理有限公司」旗下基金投資準則下，把新股上市認購納入投資範疇中，為市場提供具公信力的參考，並提升市場對本港IPO的投資信心。

雖然近期兩地股市有明顯好轉，但黃俊碩強調，「打鐵還需自身硬」，即使有中央「組合拳」，但本港「自己都要動」，冀從長遠角度提升本港股市地位

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