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梁朝偉劉嘉玲重遊不丹賀結婚16年　遊客每天須付100美元永續發展費

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撰文： 陳家昌

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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梁朝偉劉嘉玲近日發布結婚16年合照d

梁朝偉、劉嘉玲2008年在譽為「全球最幸福國度」不丹舉行婚禮，而二人相隔16年，被發現再度重遊舊地，並甜蜜發放寺廟下的合照。

事實上不丹近年積極開放旅遊業，在這個秋冬更有多個個充滿文化魅力與精神慶典的節慶季，最適合欲尋深度遊及新鮮感的遊客。

相信二人是重遊當年婚禮地不丹。

不丹旅遊局早前公布9月至12月份多個獨特的慶典，當中年度廷布戒楚節上月在Tendrelthang 節慶廣場舉行完畢，而黑山節則於10月5日至6日在雄偉的通薩宗（Trongsa Dzong）院內舉行。

該活動距離廷布約6小時車程，展示了通薩地區令人嘆為觀止的自然美景和文化意義，節日包括本土體育比賽、展示各種當地產品、當地美食和農業機械的攤位。

卓木拉日節展示不丹的傳統文化。

卓木拉日節將於10月14日至15日在Soe village Gewog Centre舉行，該中心距離帕羅的 Shana Gewog（最近的公路點）約8小時步行路程。

為期兩天的卓木拉日節，展示不丹靈芝（Lingzhi）地區的文化、傳統和自然遺產。同時，節日也慶祝高地居民與被稱為「山中幽靈」的雪豹之間的和諧共存，提升人們對保護這一珍奇物種的意識。

黑山節活動包括本土體育比賽。

而重頭戲楚克旺耶戒楚節將於12月13日在多楚拉山口（Dochula mountain pass）舉行，距離首都廷布約 45 分鐘車程。

在雄偉的喜馬拉雅山脈環繞下，活動期間將上演多種神聖的舞蹈，講述不丹皇家軍隊（Royal Bhutan Army）的英勇與奉獻。

年度壓軸的楚克旺耶戒楚節，在多楚拉山口（Dochula mountain pass）舉行。

根據不丹旅遊局資料，中港及新加坡遊客前往不丹前須獲得簽證，簽證可在網上申請，費用為40美元，一般須5個工作天辦理。

成年遊客須支付每天100美元的永續發展費（SDF）,兒童享優惠價格，用於支持不丹的各類重要發展計劃。

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