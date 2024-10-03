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Coldplay演唱會丨Coldplay香港演唱會購票攻略　最平票價$399另設「升級體驗」套票【內附詳情】

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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Coldplay明年來香港在啟德體育園舉行演唱會。

【Coldplay / 啟德體育園 / 演唱會】英國殿堂級樂隊Coldplay宣布「Music Of The Spheres World Tour」在明年1月11日於阿布札比作為首站，之後到孟買演出，在4月他們便到香港，假啟德體育園舉辦在4月9日、11日、12日演出，令香港樂迷十分興奮。

啟德體育園預計在今年底竣工，將於明年上半年啟用，其主場館有50000座位，即亞洲國際博覽館的3倍，主辦單位Live Nation在今日（10月3日）公開座位表及票價等。

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英國殿堂級樂隊Coldplay「Music Of The Spheres World Tour」。

Coldplay演唱會丨10月7日優先訂購

從Coldplay香港站演唱會主辦單公開香港站資料所見，觀眾席呈「U」字包圍舞台，門票票價方面，企位票價一律1,399元，另外坐位票價分別：2,099元、1,699元、1,299元、999元、699元及399。
另外，加推3款「升級體驗」，票價分別2,799元、3,299元及6,599元。在最貴6,599元套票中，包括有2,099元門票一張、特設座位接送專員、後台參觀、開騷前在舞台上拍照、周邊禮品等。

Coldplay「Music Of The Spheres World Tour」香港站的門票將於10月7日開始在Coldplay官方網頁優先訂購，10月8日Klook有獨家演唱會套票優先預訂，10月9日由Live Nation會員優先訂票，至於公開發售日期在10月10日早上10時開始。

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Coldplay香港演唱會：

日期：2025年4月9、11、12日
地點：啟德體育園
票價：$1399（企位）/$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099（座位）/$2,799、$3,299及$6,599（「升級體驗」套票）

門票開售日期：
官網優先訂票：2024年10月7日
Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日
Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日
公開發售：2024年10月10日

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