世界腦膜炎日｜腦膜炎可迅速奪命外遊要小心　大使分享自身經歷 籲及早接種疫苗 減感染風險

感染腦膜炎雙球菌有機會產生聽力受損、痙攣發作及永久性腦部損傷，世界腦膜炎大使魯道夫．里斯卡拉（Rodolpho Riskalla）就感同身受，他因一次感染而致殘，幸他未有放棄，更登上殘奧舞台圓夢。為了增進大眾對腦膜炎的關注，大使與醫學界就藉著10月5日的「世界腦膜炎日」，呼籲市民到外地旅遊或者升學前，因應身體狀況先接種相關疫苗預防感染。

▲ 馬術運動員魯道夫

本港風險增 應提高警覺

英國、澳紐及內地是熱門的港人旅遊或升學地區，也是B型腦膜炎雙球菌流行的地方。如果在這些高危地區外遊後出現發高燒、腦壓升高、嘔吐，甚至神智不清等病徵，千萬不要掉以輕心，有可能是感染到腦膜炎。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、亞洲兒童傳染病學會執行委員及候任主席、世界兒童傳染病學會亞洲區代表關日華醫生指出，港人經常往來有關地區會增加感染機會，港人恢復外遊習慣後，本港相繼錄得入侵性腦膜炎個案，近日更出現本地感染個案，可見入侵性腦膜炎感染的風險已再次在香港增加。而在今年七月，內地青海亦相繼出現相關感染個案，患者更在發病後數小時內去世，情況令人關注。

關醫生解釋，腦膜炎是因大腦和脊髓周圍組織受到感染，導致發炎而引致，大部份侵入性腦膜炎雙球菌感染是由A，B，C，W，Y血清型所引起，當中B型腦膜炎雙球菌佔全港超過半數個案。而流行性腦膜炎則可由腸道病毒、肺炎鏈球菌及腦膜炎雙球菌感染而致病。

接種疫苗 需針對血清型

關醫生表示，腦膜炎雙球菌的殺傷力非常大，不少患者送院後或已昏迷及難以搶救，並會因血壓過低以致器官壞死，或會因血管阻塞令四肢變黑及壞死，要截肢保命。「患者甦醒後就發現自己已被截肢，要面對沉重打擊，需要一段長時間去適應及接受康復治療。」他補充，腦膜炎雙球菌感染在嬰兒的發病率最高，但青少年及年輕成人患病個案亦不少，部分在感染後24小時內死亡。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師指，腦膜炎雙球菌感染可經患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期一般為三至四天。「接種腦膜炎雙球菌疫苗是最有效預防感染的方法，而市面上有不同類型的腦膜炎雙球菌疫苗，包括針對近年超過5成的最大感染群組B型腦膜炎雙球菌疫苗，及針對B型腦膜炎雙球菌外的4價結合疫苗，市民在接種疫苗前，可先與醫生商討。」

世界腦膜炎日 喚起關注

10月5日是「世界腦膜炎日」，來自巴西的馬術運動員魯道夫．里斯卡拉是世界腦膜炎大使。現年39歲的他曾參加不同國際比賽，但在9年前感染了腦膜炎雙球菌，最終要切除雙腿末端及雙手部份手指。不過他沒有因此放棄，其後獲得殘奧盛裝舞步馬術比賽的參賽資格，至今已參加三屆賽事，更曾取得銀牌。他希望透過自身的經歷，呼籲大眾積極預防腦膜炎感染。