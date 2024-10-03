電動車｜競委會：關注比亞迪電車電池終身保用條款含糊　向品牌表達後已修改條款

▲ 比亞迪近年進駐香港，部分車型銷量不俗。(比亞迪網頁截圖)

競爭事務委員會表示，留意到內地電動車製造商比亞迪，於保用手冊中，有關動力電池終身保用的條款用詞含糊，可能會誤導車主以為車輛的所有保養和維修都必須由特約服務供應商進行，以維持電池可終身保用。

競委會對此表達關注後，比亞迪同意修改保用手冊，釐清比亞迪車主可以選用非特約服務供應商所提供的例行保養及維修服務（包括涉及動力電池的保養及維修），除非有關服務直接導致動力電池損壞，否則電池的終身保用不會失效。

競委會認為，有關修訂清楚列明了比亞迪車主可自由選用非特約服務供應商，保用亦不會因此失效，這做法有助促進各車輛保養及維修服務供應商之間的競爭，亦確保消費者的選擇不受限制，同時或能令比亞迪車輛的保養及維修費用下降。比亞迪在過程中一直全面配合，以釋除競委會的疑慮。

競委會亦表示，歡迎比亞迪修訂其汽車保用手冊。有關修訂釐清比亞迪汽車（包括動力電池）即使被送往非特約服務供應商保養及維修，亦不會導致有關保用失效。比亞迪已提醒其香港分銷商遵守修訂後的保用條款，同時已將有關 詳情上載至其網站，供車主參考。

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