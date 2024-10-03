消防開放日｜黃大仙消防局10月免費開放日 操練示範/消防車展示/攤位遊戲
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 49 分鐘前
【親子好去處/免費好去處/10月消防開放日/黃大仙消防局開放日】消防開放日一向深受小朋友歡迎，可以了解消防工作之餘，又可以玩！為慶祝國慶，消防處將於10月5日舉行「慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日」，屆時會有消防操練示範、消防車及設備展覽及攤位遊戲，各位家長切勿錯過！
消防開放日｜黃大仙消防局免費開放日 睇操練示範/攤位遊戲
黃大仙消防處將於10月5日（星期六）舉行「慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日」，當日活動包括消防操練示範、消防車及設備展覽、綜合表演及攤位遊戲。另外，活動毋須門票，免費入場參加，家長們不如藉著假日，帶小朋友去學習更多防火知識和認識消防員的工作！
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消防開放日｜慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日
日期：10月5日（星期六）
時間：12:30-16:30
地點：九龍黃大仙鳳德道28號黃大仙消防局
查詢：3143 1143
【消防開放日詳情】
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