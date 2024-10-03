  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消防開放日｜黃大仙消防局10月免費開放日　操練示範/消防車展示/攤位遊戲

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃大仙消防局10月免費開放日，活動包括操練示範、消防車展示及攤位遊戲等。

【親子好去處/免費好去處/10月消防開放日/黃大仙消防局開放日】消防開放日一向深受小朋友歡迎，可以了解消防工作之餘，又可以玩！為慶祝國慶，消防處將於10月5日舉行「慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日」，屆時會有消防操練示範、消防車及設備展覽及攤位遊戲，各位家長切勿錯過！

消防開放日｜黃大仙消防局免費開放日 睇操練示範/攤位遊戲

黃大仙消防處將於10月5日（星期六）舉行「慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日」，當日活動包括消防操練示範、消防車及設備展覽、綜合表演及攤位遊戲。另外，活動毋須門票，免費入場參加，家長們不如藉著假日，帶小朋友去學習更多防火知識和認識消防員的工作！

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

TOPick一分鐘
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

消防開放日｜慶祝國慶75周年暨黃大仙消防局開放日
日期：10月5日（星期六）
時間：12:30-16:30
地點：九龍黃大仙鳳德道28號黃大仙消防局
查詢：3143 1143
消防開放日詳情

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
09:00 2024/10/01
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠　2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮
18:37 2024/10/02
室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠　2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮
兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】
今日 13:25
兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】

你可能感興趣

海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
09:00 2024/10/01
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠　2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮
18:37 2024/10/02
室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠　2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮
兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】
今日 13:25
兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】
好去處 親子活動 玩樂 消防員 國慶 消防處 表演 黃大仙 展覽

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚