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交通運輸｜啟德集體運輸項目提前至明年招標　運流局冀2026年批出建造合約

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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啟德綠色運輸系統走線。（土拓署文件）

政府正推展啟德智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局表示，會透過創新的推展方式，將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，提前一年至明年招標，期望2026年可批出建造合約。

運輸及物流局表示啟德智慧綠色集體運輸系統提前一年至明年招標。（運輸及物流局fb圖片）

局方提交立法會一個小組委員會的文件又提到，政府會檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，從而進一步縮短項目的整體推展時間表。

延伸至油塘？ 政府：涉不少技術困難

局方續指，知悉社會有意見希望啟德智慧綠色集體運輸系統，可以延伸至油塘等不同地區的建議，惟有關建議牽涉不少技術困難，因此必須進一步研究建議的技術可行性，以及評估對項目推展時間表和整體成本效益的影響。

政府又稱，為早日落實系統，會在全力推展郵輪碼頭至港鐵啟德站走線的同時，透過邀請系統的供應商及營運商提交意向書，就延伸系統走線的可行性與他們交流意見。政府亦會要求顧問在勘查研究階段，參考供應商及營運商的意見，就建議進行可行性研究，並探討預留位置作日後延伸系統走線之用。

運輸及物流局表示，將繼續全力推展東九龍、啟德及洪水橋／厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統的項目，就東九龍及洪水橋／厦村項目，會爭取在2026年就項目招標。

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