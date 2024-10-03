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癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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28歲女懷孕期間頸部發現硬塊，產後竟變為淋巴癌，症狀無痛腫塊變大速度快。

【淋巴癌／癌症／硬塊／腫瘤／淋巴瘤】頸部出現腫塊切勿輕視！台灣一名28歲女子在懷孕期間發現頸部有腫塊，求醫檢查為良性腫瘤。由於腫瘤成長速度快，在產後檢查時已發現轉變為淋巴癌。

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淋巴癌｜懷孕期間發現頸部腫塊

台灣一名28歲女子近日在Dcard討論區以「我28歲得了淋巴癌」為題發文，指她在今年5月時無意間摸到脖子有一個腫塊，原本以為是淋巴腫了起來，於是前往耳鼻喉科就醫，但吃藥後完全沒有效果。

隨後，7月時她去了大醫院檢查，做了超音波穿刺後，醫生告知她沒有發現癌細胞，只是有一個3.7厘米大小的良性腫瘤。由於事主當時正在懷孕期間，無法做更進一步的檢查。但事後她發現腫瘤成長速度過快，換了間醫院後，醫生建議她提早催生，催生完趕快做檢查。

淋巴癌｜確診淋巴癌同日媽媽被急救

待她生產完後，做了斷層掃描檢查及鼻腔内視鏡，醫生表示需要做鼻咽切片和頸部腫瘤穿刺。由於鼻子發現有瘜肉，因此需要追蹤，「怕是鼻咽癌轉移淋巴的」。最後報告出來，女事主確診淋巴癌，且腫瘤已變大成4.3厘米。

不過，事主媽媽在她看報告的前幾天，因身體不適被送入急診，並住進深切治療病房，後來再轉移至高雄的醫院，令她無奈嘆，「這幾天真的是我覺得最煎熬的一天」。

我看腫瘤報告的當下，我同時也接到我姐的電話說...我媽在急救。當下我完全不在意自己得了癌症，一心只在意我媽媽的狀況。我只跟醫生說：我現在要趕去另一家醫院，我媽媽在急救，我現在無法轉診做治療。醫生幫我掛號了週一...還強調一定要回來做治療。

28歲女子在產後確診淋巴癌。（圖自Dcard）

更多相關報道：癌症殺手丨「沉默的癌症」淋巴癌　日女星植牙後頸痛揭患癌病逝　醫生揭最明顯先兆：留神3位置

淋巴癌｜頸部發現腫塊要儘早治療

事主又强調，當頸部一旦發現腫塊千萬不要拖延，要趕緊就醫。她還提到自己的症狀是，頸部腫塊很硬，不能移動，無痛，腫塊變大的速度很快，其餘沒有任何不適，也沒有網絡上所說的體重下降、食慾不振等問題。目前她的治療方法是吃藥加化療，而媽媽則已經離世。

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛鼓勵事主堅持治療，不要放棄「加油！聽說淋巴癌是最好治癒的癌症之一，為了你自己！為了剛出生的寶寶！為了再多跟媽媽說說話！一定要好起來！」、「辛苦你了，淋巴癌相對比較好治療。我是淋巴癌四期病患，其實好好治療生活不會有影響，化學治療會比較辛苦一點，每個人身體感受不同，放射線治療不會痛不要擔心。我得病21歲今年25了，不可以放棄自己喔」！

更多網民留言請看：

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同場加映：淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

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血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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