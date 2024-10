親子遊住宿｜2024全球50最佳酒店名單出爐　香港2間酒店穩佔頭5位【附完整名單】

▲ 大家有入住過這些最佳酒店嗎?

【親子遊/酒店住宿/旅行/旅遊】香港人最喜歡放假去旅行,就算疫情期間不能外遊,也會留港住酒店Staycation,大家心目中最佳的酒店又是怎樣的呢?近日「2024世界50最佳酒店」(The World's 50 Best Hotels)公佈結果,冠軍由泰國酒店 Capella Bangkok(曼谷嘉佩樂酒店)奪得,但香港都有兩間酒店擠身頭5名,即睇詳情!

全球最佳酒店|曼谷嘉佩樂酒店奪冠

第1位的曼谷嘉佩樂酒店位於曼谷市中心,設有101間河畔景觀的客房,酒店餐廳 Cote by Mauro Colagreco 更獲得米芝蓮一星,整體環境舒適優美;第2位是位於意大利科莫(Como)的 Passalacqua酒店,酒店建於1787年,歷史非常悠久,感覺古色古香,一共擁有24間套房,並座落在科莫湖邊的山丘上,因為看到優美風光。

全球最佳酒店|香港瑰麗酒店躋身三甲

第3位則是港人非常熟悉的Rosewood Hong Kong(香港瑰麗酒店),酒店位於尖沙咀,聳立於維多利亞港景緻下的65層高樓,是集團在亞洲的第七間酒店據點,深受遊客歡迎的打卡酒店,尤其是浴室和廁所位置,是豪華的大理石設計,多面鏡子和燈光組成像舞台一樣,浴室正中間就是長方形浴缸,非常多網紅專程來到這裡打卡!酒店更設有Asaya水療中心和多間人氣餐廳,如BluHouse和米芝蓮一星餐廳彤福軒、Chaat,讓食客大飽口福。

全球最佳酒店|香港奕居排第5名

同樣是香港酒店的The Upper House(香港奕居)就勇奪第5位,酒店座落於金鐘太古廣場上方, 主打私人公寓的舒適溫馨感覺,並帶點日系風格,更設有117間客房和不同風格的餐廳 Salisterra、 The Continental、The Tea Room,讓人賓至如歸。

全球最佳酒店|最佳酒店10強:

全球最佳酒店|排名11至50位:

第11位:Claridge's(倫敦)

第12位:Mandarin Oriental Bangkok(曼谷)

第13位:Raffles London at The OWO(倫敦)

第14位:Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River(曼谷)

第15位:Hôtel de Crillon(巴黎)

第16位:Chablé Yucatán(墨西哥)

第17位:Hotel Du Cap-Eden-Roc(法國)

第18位:Maroma(墨西哥)

第19位:Four Seasons Firenze(佛羅倫斯)

第20位:Borgo Santandrea(意大利)

第21位:Desa Potato Head(峇里島)

第22位:Bulgari Tokyo(東京)

第23位:The Lana(杜拜)

第24位:Rosewood São Paulo(聖保羅)

第25位:The Calile(布里斯本)

第26位:The Siam(曼谷)

第27位:Park Hyatt Kyoto(京都)

第28位:Mount Nelson(南非 )

第29位:One&Only Mandarina(墨西哥)

第30位:The Carlyle(紐約)

第31位:La Mamounia(摩洛哥)

第32位:Four Seasons Madrid(馬德里)

第33位:Capella Singapore(新加坡)

第34位:Four Seasons at The Surf Club(邁阿密)

第35位:Hotel Bel-Air(洛杉磯)

第36位:Eden Rock(聖巴特)

第37位:Aman New York(紐約)

第38位:Royal Mansour(摩洛哥)

第39位:Amangalla(斯里蘭卡)

第40位:Le Bristol(巴黎)

第41位:Gleneagles(蘇格蘭)

第42位:Castello di Reschio(意大利 )

第43位:Suján Jawai(印度)

第44位:Singita – Kruger National Park(南非)

第45位:Six Senses Zighy Bay(阿曼)

第46位:The Connaught(倫敦)

第47位:The Brando(法屬波利尼西亞)

第48位:Hotel Esencia(墨西哥)

第49位:The Tasman(澳洲)

第50位:Kokomo Private Island(斐濟)

同場加映:酒店房間5大污糟位

