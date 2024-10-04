親子遊住宿｜2024全球50最佳酒店名單出爐　香港2間酒店穩佔頭5位【附完整名單】

▲ 大家有入住過這些最佳酒店嗎？

【親子遊/酒店住宿/旅行/旅遊】香港人最喜歡放假去旅行，就算疫情期間不能外遊，也會留港住酒店Staycation，大家心目中最佳的酒店又是怎樣的呢？近日「2024世界50最佳酒店」（The World's 50 Best Hotels）公佈結果，冠軍由泰國酒店 Capella Bangkok（曼谷嘉佩樂酒店）奪得，但香港都有兩間酒店擠身頭5名，即睇詳情！

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全球最佳酒店｜曼谷嘉佩樂酒店奪冠

第1位的曼谷嘉佩樂酒店位於曼谷市中心，設有101間河畔景觀的客房，酒店餐廳 Cote by Mauro Colagreco 更獲得米芝蓮一星，整體環境舒適優美；第2位是位於意大利科莫（Como）的 Passalacqua酒店，酒店建於1787年，歷史非常悠久，感覺古色古香，一共擁有24間套房，並座落在科莫湖邊的山丘上，因為看到優美風光。

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全球最佳酒店｜香港瑰麗酒店躋身三甲

第3位則是港人非常熟悉的Rosewood Hong Kong（香港瑰麗酒店），酒店位於尖沙咀，聳立於維多利亞港景緻下的65層高樓，是集團在亞洲的第七間酒店據點，深受遊客歡迎的打卡酒店，尤其是浴室和廁所位置，是豪華的大理石設計，多面鏡子和燈光組成像舞台一樣，浴室正中間就是長方形浴缸，非常多網紅專程來到這裡打卡！酒店更設有Asaya水療中心和多間人氣餐廳，如BluHouse和米芝蓮一星餐廳彤福軒、Chaat，讓食客大飽口福。

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全球最佳酒店｜香港奕居排第5名

同樣是香港酒店的The Upper House（香港奕居）就勇奪第5位，酒店座落於金鐘太古廣場上方， 主打私人公寓的舒適溫馨感覺，並帶點日系風格，更設有117間客房和不同風格的餐廳 Salisterra、 The Continental、The Tea Room，讓人賓至如歸。

全球最佳酒店｜最佳酒店10強：

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全球最佳酒店｜排名11至50位：

第11位：Claridge's（倫敦）

第12位：Mandarin Oriental Bangkok（曼谷）

第13位：Raffles London at The OWO（倫敦）

第14位：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River（曼谷）

第15位：Hôtel de Crillon（巴黎）

第16位：Chablé Yucatán（墨西哥）

第17位：Hotel Du Cap-Eden-Roc（法國）

第18位：Maroma（墨西哥）

第19位：Four Seasons Firenze（佛羅倫斯）

第20位：Borgo Santandrea（意大利）

第21位：Desa Potato Head（峇里島）

第22位：Bulgari Tokyo（東京）

第23位：The Lana（杜拜）

第24位：Rosewood São Paulo（聖保羅）

第25位：The Calile（布里斯本）

第26位：The Siam（曼谷）

第27位：Park Hyatt Kyoto（京都）

第28位：Mount Nelson（南非 ）

第29位：One&Only Mandarina（墨西哥）

第30位：The Carlyle（紐約）

第31位：La Mamounia（摩洛哥）

第32位：Four Seasons Madrid（馬德里）

第33位：Capella Singapore（新加坡）

第34位：Four Seasons at The Surf Club（邁阿密）

第35位：Hotel Bel-Air（洛杉磯）

第36位：Eden Rock（聖巴特）

第37位：Aman New York（紐約）

第38位：Royal Mansour（摩洛哥）

第39位：Amangalla（斯里蘭卡）

第40位：Le Bristol（巴黎）

第41位：Gleneagles（蘇格蘭）

第42位：Castello di Reschio（意大利 ）

第43位：Suján Jawai（印度）

第44位：Singita – Kruger National Park（南非）

第45位：Six Senses Zighy Bay（阿曼）

第46位：The Connaught（倫敦）

第47位：The Brando（法屬波利尼西亞）

第48位：Hotel Esencia（墨西哥）

第49位：The Tasman（澳洲）

第50位：Kokomo Private Island（斐濟）

同場加映：酒店房間5大污糟位

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