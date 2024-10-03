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凱特患癌丨凱特王妃完成化療後首度公開露面　擁抱16歲女癌友送鼓勵：積極面對生活

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【凱特王妃／凱特患癌／化療／英國王室／威廉王子】英國凱特王妃（Princess of Wales）自上月初宣布結束化療療程後，於10月2日首度公開露面。她與丈夫威廉王子（Prince William）在溫莎堡專程會見16歲患癌少女Liz Hatton，更讓她擔任攝影師，以幫助她完成人生夢想清單。

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Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

綜合外媒報道，於威廉王子授勳儀式上，威廉夫婦特意邀請生命正在倒數的患癌少女Liz擔任攝影師，紀錄整個儀式。本身是攝影師的Liz在今年1月證實患上罕見癌症「促結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，醫生估計她的預期壽命只有半年至3年不等，她的母親於是在今年5月，於社交平台上列出女兒人生夢想清單，成功吸引到王室團隊的注意，因此才促成是次的活動。

威廉與凱特在授勳儀式後與Liz Hatton交談，凱特王妃更送上親切擁抱，王室團隊其後引述二人的說話，讚賞Liz Hatton是「一位才華橫溢的年輕攝影師」，並鼓勵她積極面對生活。

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凱特患癌丨年初患癌震驚全球

凱特今年年初在預錄的影片中表示，自己在今年1月接受腹部手術後發現患癌，雖未有透露癌症類型與及病情進入的階段，但就指手術很成功，現時接受醫療團隊建議，正接受早期預防性化療，希望社會大眾給予時間、空間和隱私。

片中，凱特王妃表示，「這當然使我感到巨大的震驚，為了我們的家庭，威廉（William）和我一直在盡一切努力私下處理這件事。對我們全家來說，這幾個月是非常艱難的，但我有1支出色的醫療團隊，他們無微不至的照顧我，我對此非常感激。」

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