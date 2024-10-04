腎臟健康︱6大症狀恐是腎中毒警號　醫揭下肢水腫常放屁要小心【附補腎茶食譜】

【腎中毒／排毒／尿毒／水腫／尿毒症／洗腎】皮膚痕癢、下肢水腫等情況可能是腎臟中毒的警號！有台灣中醫師指出，除了忍尿會導致毒素在腎臟內累積，其實有一類飲食習慣都會影響腎功能，令腎臟堆積毒素，而當腎臟累積過多毒素就會出現以下6大症狀，中醫師提醒大家要留意這些症狀，有機會是腎臟中毒的警號！

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腎臟健康︱6大症狀恐屬腎臟中毒警號

台灣橋頭馬光中醫診所院長許朝貿中醫師指出，在中醫學角度上，有別於西醫把腎臟歸屬於泌尿系統，中醫學的「腎」主要包含生殖泌尿系統、內分泌系統、免疫系統、腦下垂體及腎上腺軸等，屬於是一個人的先天之本，與壽命的長短密切相關，腎中所蘊藏的精氣決定了人的生命活力，故此中醫學一直強調保養腎氣的重要性，以維持人體的健康和活力。

他續指表示，不良飲食習慣會令身體不斷攝取毒素，腎臟容易不斷堆積毒素，尤其是添加了人工色素、香精、防腐劑、膨鬆劑、保鮮劑及抗氧化劑等的加工食品，以及遭到農藥污染的蔬菜、水果及重金屬污染的五穀雜糧和水產海鮮，都是常見的毒素來源。

當身體出現以下6大症狀，正正是腎臟累積了一定程度的毒素的警號：

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腎臟健康︱中醫西醫調理手法

許朝貿中醫師表示，在中醫角度上，腎臟毒素堆積主要源於「脾腎虧虛」、「氣血不足」、「濕毒瘀阻」等，治療方法主要包括通過扶正補氣、通腑瀉濁及去瘀生新，針對個人體質適量使用黃耆、黨蔘、丹蔘等中藥助調理，逐漸加強保護腎臟及促進代謝作用。

而西方醫學角度上，腎臟與肝、腸、肺及皮膚同為人體5大排毒器官，主要功能是過濾血液中的毒素和蛋白質分解後所産生的廢物，讓血液保持乾淨，同時把毒素和廢料經尿液排出體外；而當腎臟功能欠佳，無法正常處理毒素就容易讓毒素在血液和腎臟中堆積，造成「尿毒症」，此時就需透過「洗腎」改善情況。

腎臟健康︱補腎茶助調理腎功能

中醫師推薦一種補腎茶，利用黃耆調控腎臟機能，以及枸杞補腎補腰：

藥材：黃耆25克、枸杞5克 作法：將上述藥材，加入800至1000cc的水煲15分鐘。 飲用方式：1周喝1至3次，調理腎臟機能。

中醫師提醒，如果是第三期慢性腎病或以下的患者，務必先向專業中醫師尋求專業意見，以助判斷適不適合飲用。

內容獲「馬光醫療網」授權刊登。

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