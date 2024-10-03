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大熊貓｜「安安」和「可可」適應進度良好　海洋公園：料12月中見公眾

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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海洋公園護理團隊與傳媒分享照顧點滴。（陳靜儀攝）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」入住海洋公園「四川奇珍館」一周。海洋公園今日（3日）指，兩隻大熊貓目前狀態穩定良好，食慾及行為正常，適應進度理想，料牠們將在12月中跟公眾見面。

大熊貓「安安」和「可可」上周四經歷12小時旅程，順利由四川抵港，展開為期30日的隔離檢疫。事隔一周，海洋公園動物及保育主管祝效忠稱，兩隻大熊貓適應進度理想，其中「安安」性格活潑好動、喜愛探索，比「可可」更快適應；「可可」則在接觸新事物時較謹慎緊張，要多花心思接觸，故有安排牠進入訓練護理籠，再由早前已在四川跟牠互相認識的護理員，近距離用手給予食物、撫摸及呼喚名字，助更易適應新環境。

即看「安安」和「可可」最新情況：

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他續稱，「安安」和「可可」到達首兩日喜歡在房間牆壁、地下、攀爬架和體重磅上標記，塗上自己的氣味增加安全感，待慢慢適應後，有關行為會逐漸減少，團隊亦會加入護理訓練。

他並說，整個大熊貓護理團隊有30人，24小時照顧6隻大熊貓及熊貓館其他動物，當中針對「安安」和「可可」，團隊和獸醫每日會監察牠們的竹子進食量和排便量，亦會進行嚴密行為觀察，情況適合時更將安排全面身體檢查，再下一步則安排牠們出運動場探索自然植物、攀爬架和傢俬等，以發展不同自然行為。

海洋公園動物部助理館長、「熊貓奶爸」梁家綸早於7月中已赴四川接觸「安安」和「可可」，他形容「安安」活躍好動及為食，餵食一兩次便願意走近他，很快願意接受新事物；「可可」就相反對新事物較敏感，且喜歡「me time」，形容是「公主」及「小辣椒」性格，遇到陌生人會縮手和走開，但現時兩隻大熊貓均信任護理員，認得他們的聲音和氣味。

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他又指，與兩隻大熊貓溝通主要以廣東話為主，名字則暫分別以普通話及四川話呼喚「安安」和「可可」。若日後新名出爐，會先同時使用原有及新名字，並配合正面獎勵方式讓牠們熟習，有信心可慢慢適應；未來亦會加入兩文三語指令。

海洋公園動物部助理館長鄧巧賢就說，每隻大熊貓都是獨一無二，其中「安安」比想像中大隻，與「可可」體重相差30公斤，且手長腳長，黑眼圈有角，「可可」則較細小和圓潤。牠們目前每日定時食4餐，並已習慣食用廣東竹，廣東竹相對四川竹的進食比例已由3至4成，增至6至7成。

她亦提到，團隊採用「防護性接觸」與大熊貓互動，且每日會為牠們磅重，體重磅更深受「安安」和「可可」喜愛，被用作睡床。

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被問及海洋公園熊貓館較四川都江堰基地環境細，會否影響適應，祝效忠表示，每個熊貓中心或動物園設施不同，「四川奇珍館」專為大熊貓設計，前場和後場符合標準，空間較細亦反而有助大熊貓適應新環境，形容牠們不需要很大空間，最重要是感覺安全。

他預計經過30日隔離檢疫及1個月適應環境，「安安」和「可可」或能在12月中跟公眾見面，會否提早或延遲則視乎牠們適應和行為變化。

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記者：梁薾心

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